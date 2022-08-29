Şırnak'ta örümcek ile arının kavgası görüntülendi! Tuzağa dayanamayıp baygınlık geçirerek yem oldu - Son Dakika
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Şırnak'ta örümcek ile arının kavgası görüntülendi! Tuzağa dayanamayıp baygınlık geçirerek yem oldu

29.08.2022 16:39

Beytüşşebap ilçesinde bir örümcek türü kurduğu ağ sayesinde bal arısını uzun süre bekleyerek avladı. Ağa takılan arı ile örümceğin kavgası saatlerce devam ederken, sonunda yorgun düşen arı, hasmına yem oldu.

Bir örümcek türü kurduğu ağlarla avını bekledi. Ağa takılan bal arısı ile örümcek arasındaki kavga saatlerce sürdü.

PERVANE GİBİ DÖNDÜRDÜ

Nöbette bekleyen örümcek, bal arısının ağlara takıldığını görünce harekete geçerek diğer ağlarıyla bal arısını pervane gibi döndürerek etkisiz hale getiriyor.

ARI SONUNDA YEM OLDU

Baygınlık geçiren bal arısı ise savaşmaktan vazgeçerek örümceye yem oluyor. Örümcek ve bal arısının mücadelesi merakla izlenerek çekildi.

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Kaynak: İHA

Beytüşşebap, Şırnak, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta örümcek ile arının kavgası görüntülendi! Tuzağa dayanamayıp baygınlık geçirerek yem oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta örümcek ile arının kavgası görüntülendi! Tuzağa dayanamayıp baygınlık geçirerek yem oldu - Son Dakika
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