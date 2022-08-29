Baygınlık geçiren bal arısı ise savaşmaktan vazgeçerek örümceye yem oluyor. Örümcek ve bal arısının mücadelesi merakla izlenerek çekildi.

Kaynak: İHA

Beytüşşebap, Şırnak, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta örümcek ile arının kavgası görüntülendi! Tuzağa dayanamayıp baygınlık geçirerek yem oldu - Son Dakika

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