Son Dakika Haberleri: Örümcek Korkusu Olan Avustralyalı, Cinayetten Şüphelenen Polisi Alarma Geçirdi
BBC

Örümcek Korkusu Olan Avustralyalı, Cinayetten Şüphelenen Polisi Alarma Geçirdi

10 dakika önce

Avustralya'nın batısındaki Perth kentinde bir kişinin örümcek fobisi, cinayet işlendiğinden şüphelenen polisi alarma geçirdi.

Örümcek Korkusu Olan Avustralyalı, Cinayetten Şüphelenen Polisi Alarma Geçirdi, System.String[]
Avustralya'nın batısındaki Perth kentinde bir kişinin örümcek fobisi, cinayet işlendiğinden şüphelenen polisi alarma geçirdi.

"Neden gebermiyorsun?" sesi gelen evde çocuk çığlığı duyan bir kişinin ihbarıyla olay yerine gelen polis, adı açıklanmayan babanın örümceği öldürmeye çalıştığının ortaya çıktığını açıkladı.

'Örümcek dışında yaralı yok'

Wanneroo polisinin Twitter mesajında, babanın aşırı örümcek korkusu olduğu belirtilerek "Baba, verdiği rahatsızlık yüzünden eve giden polis memurlarından özür diledi. Yaralı yok (örümceğin dışında)" denildi.

2015'te Sydney'de benzer bir ihbarla eve giden polis yalnız yaşayan bir kişinin evdeki eşyaları fırlatarak örümceği öldürmeye çalıştığını tespit etmişti.

Polis memurlarıyla "Seni öldüreceğim" diye çığlıklar atan erkek arasındaki diyalog Facebook'ta yayımlandıktan sonra sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Polisin açıklamasına göre evde şöyle bir diyalog geçti Açıklaması
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:21 

Dünya
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