Orunpazarı'nda Riskli Yapılar Yıkılıyor
56 dakika önce
Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı Bölgesi'nde bulunan riskli yapıların yıkımlarına devam ediyor.
Odunpazarı Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:39 Kaynak: İHA
, Odunpazarı Bölgesi'nde bulunan riskli yapıların yıkımlarına devam ediyor.
Vatandaşları rahatsız eden ve suç işleyenlerin saklanmasına imkan veren metruk ve riskli yapılarda rehabilite ve yıkım işlemi başlatan Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların huzuru ve güvenliği için çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü
ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Odunpazarı Deliklitaş Mahallesi Aybey Sokak No: 14'de bulunan riski bina, riskli yapı yönetmeliğine göre yıkıldı.
Ekipler, kendilerine iletilen talepleri de dikkate alarak Odunpazarı Bölgesi'nde vatandaşların huzuru ve güvenliği için yıkım ve rehabilite çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti. - ESKİŞEHİR
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