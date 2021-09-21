Oryantallerle göbek atan İrem Derici, dansçılara taş çıkarttı

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen İrem Derici'nin son olarak meslektaşı Cem Belevi ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. Bodrum'da baş başa tatil yaparak aşk iddiasını güçlendiren ikili, bu sefer de doğum günü partisinde bir araya geldi.

ORYANTALLERE TAŞ ÇIKARDI

Son günlerde konserlerindeki danslarıyla dikkat çeken Derici, katıldığı partide de rahat durmadı ve oryantallerin ortasına geçerek göbek attı. Oryantallerle birlikte dans eden İrem Derici, kıvraklığıyla dansçılara adeta taş çıkardı. Derici'nin dans ettiği anları Instagram hesabından yayınlayan Belevi, "Harbiye provasında mısınız İrem hanım?" notunu yazdı.