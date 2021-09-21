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Oryantallerle göbek atan İrem Derici, dansçılara taş çıkarttı - Son Dakika

Oryantallerle göbek atan İrem Derici, dansçılara taş çıkarttı

21.09.2021 10:53

Şarkıcı İrem Derici, adının aşk iddialarına karıştığı Cem Belevi ile katıldığı doğum günü partisinde kendinden geçti. Partideki eğlenceli anları yaşayan Derici, oryantallerle göbek atarken adeta dansçılara taş çıkarttı.

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen İrem Derici'nin son olarak meslektaşı Cem Belevi ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. Bodrum'da baş başa tatil yaparak aşk iddiasını güçlendiren ikili, bu sefer de doğum günü partisinde bir araya geldi.

ORYANTALLERE TAŞ ÇIKARDI

Son günlerde konserlerindeki danslarıyla dikkat çeken Derici, katıldığı partide de rahat durmadı ve oryantallerin ortasına geçerek göbek attı. Oryantallerle birlikte dans eden İrem Derici, kıvraklığıyla dansçılara adeta taş çıkardı. Derici'nin dans ettiği anları Instagram hesabından yayınlayan Belevi, "Harbiye provasında mısınız İrem hanım?" notunu yazdı.

İrem Derici, kıvraklığıyla oryantallere taş çıkarttı
Oryantallerle göbek atan İrem Derici, dansçılara taş çıkarttı

İrem Derici, Cem Belevi, Bodrum, Doğum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oryantallerle göbek atan İrem Derici, dansçılara taş çıkarttı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Oryantallerle göbek atan İrem Derici, dansçılara taş çıkarttı - Son Dakika
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