Oryantasyon programları öğrencilerin okula alışma sürecini hızlandırıyor

Yaz tatili sona erdi ve 2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül Pazartesi sabahı çalan ilk ders ziliyle başladı. Okulların açılmasıyla, 23 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatiline kadar derslerine devam edecek 19 milyon öğrenci 3 hafta önce ders başı yaptı. Uzun bir tatilin ardından, öğrencilerin okula uyumunu kolaylaştıran ve okula dönüş sürecini hızlandıran oryantasyon programlarının önemi yeniden gündeme geldi. Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Eraslan Okulunun Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nur Canbaz, "Oryantasyon programları yalnızca öğrencilerimizin alışma sürecini hızlandırmıyor, aynı zamanda onların bireysel farklılıklarını ve öğrenme stillerini tanımamıza da yardımcı oluyor. Her yaş grubuna özel olarak tasarladığımız oryantasyon programı süresince öğrencilerimizle kısa sürede güven bağı kuruyor ve eğitim programımızı öğrencilerimizin öğrenme stillerine uygun olarak farklılaştırıyoruz" dedi.

Özellikle okul öncesinde öğrencilerin öğretmen, sınıf arkadaşları, ders, rutinler ve kurallar gibi kavramlarla ilk kez karşılaştığını hatırlatan Canbaz,"Akademisyenlerle bir arada hazırladığımız okul öncesi eğitim programının ilk adımını güven bağı olarak belirliyoruz. Öğrencilerimiz, ailelerinden sonra ilk güvenli bağlanmayı öğretmenleri ve arkadaşları ile kurarak okula mutlu bir başlangıç yapabiliyor. Sağlıklı ve kalıcı bir biçimde kurulan bağlar öğrencinin yıl boyunca devam edeceği programda önemli bir rol oynuyor. Çift dilli bir müfredat izlediğimiz Eraslan Bilingual Anaokuluna kayıt olan her öğrencimiz, okula başlamadan önce ona gün boyunca eşlik edecek iki dilli öğretmenleri olan sınıf ve İngilizce öğretmenleriyle tanışıyor. Biri Türkçe, diğeri ise yalnızca İngilizce konuşan bu öğretmenlerin varlığı sayesinde öğrencilerimiz, istedikleri dilde özgürce iletişim kurabiliyor. Tüm oryantasyon sürecini iki dilde yapan öğrenciler, öğretmenleriyle daha kolay kaynaşabiliyor ve kısa sürede güven bağı oluşarak kendini okulun bir parçası olarak görüyor. Bunun yanı sıra oryantasyon programına önderlik eden rehber öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını gözlemliyor ve derslerimizi eğitim yılı içinde bu farklılıklara uygun istasyonlarla kurguluyoruz. Farklılaştırılmış öğretim teknikleri oryantasyon süreci itibarıyla başladığı için, öğrencilerimizin bireysel ihtiyaçlarını anlamamız kolaylaşıyor" diye konuştu.

MEKAN ORYANTASYONU DA ÖĞRENCİLERİN ALIŞMA SÜRECİ AÇISINDAN ÖNEM TAŞIYOR

Öğrencilerin eğitim yılı başlamadan önce 20 saati aşkın çift dilli etkinlik ve oyunlarla hem arkadaşlarını hem de öğretmenlerini tanıdıklarını anlatan Eraslan Okulu Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nur Canbaz, "Mekan oryantasyonu da öğrencilerin alışma süreci açısından önem taşıyor. Öğrencilerimiz oryantasyon programı ve devamında okulun farklı alanlarını keşfederken, Eraslan Bilingual Anaokuluna özgü çift dil programıyla birlikte sınıflarında ve atölyelerin, yemekhanenin ve çok amaçlı alanın bulunduğu Wonderland'te disiplinler arası ders ve etkinliklere katılıyor. "Okula Merhaba" temasıyla başladığımız ilk hafta, bu ve bunun gibi aidiyet çalışmalarıyla devam ediyor. Anaokulu öğrencilerimiz bu süreçte güvenlik sorumlularımızdan genel müdürümüze kadar okulun farklı birimlerini farklı etkinliklerle ziyaret ederek okulda tanıştığı tüm kişilerin hangi işlerle ilgilendiğini öğreniyor ve kampüse kısa sürede alışıyor" ifadelerini kullandı.

HER YAŞ GRUBUNA ÖZEL ORYANTASYON PROGRAMI

Oryantasyon programının yalnızca anaokulu öğrencileri için olmadığının altını çizen Canbaz, farklı seviyelere göre tasarladıkları oryantasyon süreçlerini aşağıdaki gibi özetledi:

"İlkokula başlayan birinci sınıf öğrencilerimiz 12 saat ön oryantasyon çalışması yapıyor ve çift dilde okuryazarlık için ilk adımlarını atıyor. İkinci sınıf öğrencilerimiz ise sanat ve spor dersleriyle henüz okula başlamadan tanışarak özelleşecekleri branşları seçiyor. Eraslan'da ortaokula başlayan 5. sınıf öğrencilerimiz, aidiyet çalışmalarıyla harmanlanmış yabancı dil ağırlıklı programlarına Ağustos ayından itibaren başlıyor. Eraslan'da liseye başlayan 9. Sınıf öğrencileri ise her yıl düzenlediğimiz yatılı Base Camp ile doğada karşılaştıkları zorlukları birlikte aşarak takım olma deneyimini yaşıyor. Büyük bir titizlikle tasarladığımız tüm bu oryantasyon çalışmaları, öğrencilerimizin okula alışma süreçlerini güven bağı esasıyla destekliyor."