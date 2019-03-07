Son Dakika Haberleri: Oryantiring Federasyon Başkanı Akyüz'den Van'a Ziyaret

Oryantiring Federasyon Başkanı Akyüz'den Van'a Ziyaret

1 saat önce

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a geldi.

Oryantiring Federasyon Başkanı Akyüz'den Van'a Ziyaret, System.String[]
Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a geldi.

İlk olarak beraberindeki Eğitim Kurulu Üyesi Sercan Kürklü, Milli Takım Antrenörü Mehmet Baytaş ve Oryantiring İl Temsilcisi Halis Korkmaz ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç'ı ziyaret eden Hacer Akyüz, oryantiring branşında sürdürülen çalışmalar ve yapılması planlanan faaliyetler hakkında bilgi aldı. Nevzat İnanç'a oryantiring branşına vermiş olduğu desteklerinden dolayı plaket veren Akyüz, mayıs ve haziran ayında Van'da yapmayı planladıkları 'Kültür Oryantiring' organizasyonuna il dışından yaklaşık bin kişinin katılımını sağlamaya çalışacağını ifade etti.

Hacer Akyüz, daha sonra beraberindekilerle Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret etti. Vali Bilmez'e oryantiring branşına vermiş olduğu desteklerinden dolayı teşekkür eden Akyüz, faaliyet ve organizasyonlar hakkında kısa bir sunum yaptı.

Vali Mehmet Emin Bilmez ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başarılı çalışmalarından dolayı Oryantiring Federasyon Başkanı Hacer Akyüz ile Gençlik ve Spor İl Müdürüne teşekkür etti. Vali Bilmez, her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını ifade ederek, dünya kupasına katılacak sporculara ise başarılar diledi.

Hacer Akyüz, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Peyami Battal ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'yi de ziyaret ettikten sonra Van'dan ayrıldı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:06 Kaynak: İHA

Van, Spor
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