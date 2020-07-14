Oryantiring Federasyonu, 15 Temmuz'da on-line yarışma düzenleyecek
Türkiye Oryantiring Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında on-line yarışma düzenleyecek.
Türkiye Oryantiring Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında on-line yarışma düzenleyecek.
Federasyondan yapılan açıklamada, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Oryantiring Yarışması"nın gerçekleştirileceği belirtildi.
Organizasyonun, federasyonun "ilk ulusal sanal oryantiring yarışması" olma özelliği taşıdığı ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 16:11 Kaynak: AA
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