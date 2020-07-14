Oryantiring Federasyonu, 15 Temmuz'da on-line yarışma düzenleyecek

Federasyondan yapılan açıklamada, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Oryantiring Yarışması"nın gerçekleştirileceği belirtildi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında on-line yarışma düzenleyecek.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım