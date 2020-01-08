Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz'den TSYD Ankara Şubesi'ne ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Spor Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz'den TSYD Ankara Şubesi'ne ziyaret - Son Dakika Spor

Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz'den TSYD Ankara Şubesi'ne ziyaret

7 saat önce

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şube Başkanlığı'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz'den TSYD Ankara Şubesi'ne ziyaret, System.String[]

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şube Başkanlığı'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Akyüz ziyarette TSYD Ankara Şube Başkanı Hüseyin Doğru, Başkan Vekili Nihat Uçar, Şube Genel Sekreteri Altan Altun ile görüştü.

Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, TSYD Ankara Şube Başkanlığı ile iş birliği sürecini geliştirmek istediklerini ifade ederek, 2020 yılının haziran ayında Kocaeli'de yapılacak olan Dünya Oryantiring Şampiyonası'na destek beklediklerini söyledi.

Akyüz bu kapsamda dernek yönetimi ile yapılabilecek iş birliği hususlarını görüştüklerini belirtti.

TSYD Ankara Şube Başkanı Hüseyin Doğru ise dernek olarak Oryantiring Federasyonuna her türlü desteği vermeye hazır olduklarını aktararak, "Ülkemizin tanıtımına büyük katkısı olacağını düşündüğümüz Dünya Oryantiring Şampiyonası'na gereken katkıyı sağlayacağız. Federasyona ve sporcularımıza şimdiden başarılar diliyoruz." diye konuştu.

Türkiye Spor Yazarları Derneği, Hüseyin Doğru, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:08 Kaynak: AA
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