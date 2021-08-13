Oryantiring sporcuları, Demirci'yi gezdi

Türkiye Oryantiring Federasyonunca düzenlenen gelişim kampı için Manisa'nın Demirci ilçesinde bulunan sporcular ilçeyi gezdi.

Demirci Sarıçayır Doğa Sporları ve Milli Bilinç Kamp Alanı'na gelen farklı illerden 35 oryantiring sporcusu, ilçedeki tarihi mekanları gezip bilgi aldı.

Demirci Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce organize edilen kültür gezisi programında Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail Çetinkaya sporcuları, ilk olarak Ayasofya Camisi'nin halılarının dokunduğu fabrikaya götürdü.

Sporcular burada halı dokuma makinelerini incelerken, halıcılıkla ilgili de bilgi aldı.

İsmail Özdağlar Sanayi Sitesi'nde çan üretimi yapan iş yerine giden sporcular, daha sonra Demirci Tarihi Hükümet Konağı'nı ziyaret etti.

Sporcular son olarak Saruhanoğulları döneminde yapılan tarihi Yakup Çelebi Camisi'ni gezdi.