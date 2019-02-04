Oryantiring Sporcuları Zirveyi Bırakmıyor

Türkiye Oryantiring Federasyonu ve Oryantiring Akademi tarafından İstanbul'da düzenlenen 4.Winter O Cup yarışları Belgrad Ormanı, Emirgan, Büyükdere, Sarıyer, Bebek ve Nişantaşı Üniversitesinde gerçekleştirildi. 7 farklı ülkeden Oryantiring sporcusunun 5 gün boyunca gece ve gündüz etaplarında toplam 10 yarışta kıyasıya mücadele ettiği 4.Winter O Cup'ta İnegöl Belediyespor Oryantiring takım sporcuları 3 birincilik, 2 ikincilik ve 2 üçüncülük elde ederek büyük bir başarıya imza attılar.

"ORYANTİRİNG İLE DOĞANIN GÜZELLİKLERİNE YELKEN AÇIYORUZ"

Oryantiring sporcularının elde ettikleri başarılı sonuçlar hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Doğal yaşamı bir adrenaline dönüştürme adına Dostum bünyesinde çalışmalarına devam eden Oryantiring branşının İnegöllü çocuklar ve gençler arasında hızla yayılıyor. Oryantiring (Koşarak Yürüyerek Hedef Bulma): her türlü arazide yapılabilen, katılımcıların kontrol noktalarını harita ve pusula yardımı ile en kısa zamanda ziyaret etmeye çalıştığı bir doğa sporu. Doğa ile bütünleşmeyi amaçlayan Oryantiring sporu kentsel yaşamdan sıyrılarak doğanın güzelliklerine yelken açmak için büyük bir fırsat bizler için" şeklinde konuştu.

"BAŞARILAR BİR BİR GELİYOR"

Her yaş kategorisinden sporcuların uğraş verdiği Oryantiringi sevme ve sevdirme adına önemli faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirten Taban, "Özellikle antrenörümüz Tarık Şeker hocamızın bu konudaki azim ve gayreti bizler için çok önemli. Hem İnegöl'de düzenlemiş olduğumuz ulusal düzeydeki yarışlar, hem de ülkemizin farklı yerlerinde düzenlenen organizasyonlara katılım gösterilerek önemli başarılara imza atmamız bizlerin iyi yolda olduğunu gösteriyor. Planlı ve programlı bir şekilde devam edilen çalışma temposu ile başarılar bir bir geliyor" ifadelerine yer verdi.

SPORCULARIMIZA VE TARIK HOCAMIZA TEŞEKKÜRLER

Elde edilen dereceler hakkında da bilgi veren Taban, "5 gün süren yarışlarda İnegöl Belediyesporlu Oryantiring sporcuları 3 birincilik, 2 ikincilik ve 2 üçüncülük ile yarışmada önemli derecelere imza attılar. 7 farklı ülkeden çeşitli kulüp ve sporcunun boy gösterdiği yarışlarda sporcularımız kendi performansları üzerine çıkarak önemli bir başarıya imza attılar. Bu başarının mimarı Tarık Şeker hocamızı da bu vesile ile kutlarım" açıklamasında bulundu.

Taban son olarak, "Elde edilen başarılardan dolayı tüm sporcu kardeşlerimizi yürekten kutlar, böyle başarılı sonuçlara her daim ulaşılması temennisiyle, doğa ile bütünleşme adına tüm adrenalin tutkunlarını Dostuma beklediğimizi buradan bir kez daha ifade ediyorum" dedi.