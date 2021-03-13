Oryantiring yarışları Bergama Kozak Yaylası'nın eşsiz doğasında yapıldı

Bergama Belediyesi ve Oryantiring Federasyonu işbirliği ile düzenlenen 2. Kademe Oryantiring Yarışı'nın dün akşam şehir merkezinde yapılan Sprint Gece Yarışı'nın ardından, Orta Mesafe Yarışı 2. günde Kozak Kaplan Mahallesi mevkiindeki parkurda gerçekleştirildi. Yarışta 16-55 yaş arası sporcular kendilerine verilen hedefleri bulmak için Kozak Yaylası'nın muhteşem doğası içerisinde dolu dolu bir yarış çıkardılar.

Bergama Belediyesi ve Oryantiring Federasyonu işbirliği ile düzenlenen 2. Kademe Oryantiring Yarışı'nın 2. gününde 16-55 yaş arası sporcular Orta Mesafe Yarışı gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende daha sonra Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel'in özgeçmişi okunarak, dua edildi. Düzenlenen yarışma ile ilgili konuşan Başkan Koştu, "Şehrimizi doğa sporları merkezi yapmakta kararlıyız. Ferdi olarak yapılan doğa sporları için ilçemize gelen her bir sporcu şehrimiz ekonomisine de büyük katkı sağlayacak. Bunun bir örneğini bugün Kaplan Mahalle Meydanı'mızda açılan yöresel pazarımızda görmüş olduk" dedi.

Mahalleli ürettiği yöresel ürünleri stand açarak sattı

Yarışlar öncesi köy meydanında stand açan mahalle kadınları, sporculara ve yarışları izlemeye gelen davetlilere ürettikleri yöresel ürünleri sattılar. Yarışlar dolayısıyla pazar açmaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyen mahalle sakinleri, "Başkanımız Hakan Koştu'ya böylesi organizasyonlar yaptığı için teşekkür ederiz. Ürettiğimiz ürünleri satarak aile ekonomimize katkı sağlamış olduk" ifadelerini kullandılar. Başkan Koştu ise standları dolaşarak esnaflar ile sohbet etti.

Kıyasıya devam eden yarışların ardından Kaplan Mahalle Meydanı'nda ödül töreni düzenlendi. Törene Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Hakan Koştu, Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi. - İZMİR