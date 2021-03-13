Oryantiring yarışları Bergama Kozak Yaylası'nın eşsiz doğasında yapıldı - Son Dakika

Oryantiring yarışları Bergama Kozak Yaylası'nın eşsiz doğasında yapıldı

13.03.2021 23:14
Oryantiring yarışları Bergama Kozak Yaylası'nın eşsiz doğasında yapıldı, System.String[]

Bergama Belediyesi ve Oryantiring Federasyonu işbirliği ile düzenlenen 2. Kademe Oryantiring Yarışı'nın dün akşam şehir merkezinde yapılan Sprint Gece Yarışı'nın ardından, Orta Mesafe Yarışı 2. günde Kozak Kaplan Mahallesi mevkiindeki parkurda gerçekleştirildi.

Bergama Belediyesi ve Oryantiring Federasyonu işbirliği ile düzenlenen 2. Kademe Oryantiring Yarışı'nın dün akşam şehir merkezinde yapılan Sprint Gece Yarışı'nın ardından, Orta Mesafe Yarışı 2. günde Kozak Kaplan Mahallesi mevkiindeki parkurda gerçekleştirildi. Yarışta 16-55 yaş arası sporcular kendilerine verilen hedefleri bulmak için Kozak Yaylası'nın muhteşem doğası içerisinde dolu dolu bir yarış çıkardılar.

Bergama Belediyesi ve Oryantiring Federasyonu işbirliği ile düzenlenen 2. Kademe Oryantiring Yarışı'nın 2. gününde 16-55 yaş arası sporcular Orta Mesafe Yarışı gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende daha sonra Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel'in özgeçmişi okunarak, dua edildi. Düzenlenen yarışma ile ilgili konuşan Başkan Koştu, "Şehrimizi doğa sporları merkezi yapmakta kararlıyız. Ferdi olarak yapılan doğa sporları için ilçemize gelen her bir sporcu şehrimiz ekonomisine de büyük katkı sağlayacak. Bunun bir örneğini bugün Kaplan Mahalle Meydanı'mızda açılan yöresel pazarımızda görmüş olduk" dedi.

Mahalleli ürettiği yöresel ürünleri stand açarak sattı

Yarışlar öncesi köy meydanında stand açan mahalle kadınları, sporculara ve yarışları izlemeye gelen davetlilere ürettikleri yöresel ürünleri sattılar. Yarışlar dolayısıyla pazar açmaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyen mahalle sakinleri, "Başkanımız Hakan Koştu'ya böylesi organizasyonlar yaptığı için teşekkür ederiz. Ürettiğimiz ürünleri satarak aile ekonomimize katkı sağlamış olduk" ifadelerini kullandılar. Başkan Koştu ise standları dolaşarak esnaflar ile sohbet etti.

Kıyasıya devam eden yarışların ardından Kaplan Mahalle Meydanı'nda ödül töreni düzenlendi. Törene Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Hakan Koştu, Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi. - İZMİR

Oryantiring yarışları Bergama Kozak Yaylası'nın eşsiz doğasında yapıldı
Oryantiring yarışları Bergama Kozak Yaylası'nın eşsiz doğasında yapıldı
Oryantiring yarışları Bergama Kozak Yaylası'nın eşsiz doğasında yapıldı
Oryantiring yarışları Bergama Kozak Yaylası'nın eşsiz doğasında yapıldı
Oryantiring yarışları Bergama Kozak Yaylası'nın eşsiz doğasında yapıldı
Oryantiring yarışları Bergama Kozak Yaylası'nın eşsiz doğasında yapıldı

Süleyman Demirel, İstiklal Marşı, Kozak Yaylası, Bergama, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Oryantiring yarışları Bergama Kozak Yaylası'nın eşsiz doğasında yapıldı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

İzmir'de kuaför, kahvehane, restoran, kafeterya gibi işletmelere girişte HES kodu zorunluluğu Bekçilerle açık eğlence mekanındaki müşteriler arasında kavga çıktı Ankara Valisi Vasip Şahin, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı İstanbul dahil 39 ilde 32 saat sürecek sokak kısıtlaması başladı İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi Bursa'da 22 aracı biçen ve 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı Bilim Kurulu üyesi Prof. Hasöksüz, risk haritasında kırmızıya dönmesi beklenen illeri açıkladı 'Levent Gültekin' imasına tepki gösteren Bahçeli'nin danışmanı Çiçek'e Tuğrul Türkeş'ten sert yanıt
Trafik kazasında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın sevgilisi ortaya çıktı Trafik kazasında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın sevgilisi ortaya çıktı         
23:46
Feghouli'den Şenol Güneş'e çağrı! Milli Takım için özel istekte bulundu Feghouli'den Şenol Güneş'e çağrı! Milli Takım için özel istekte bulundu         
23:17
Pelin Öztekin'den Galatasaray maçı sonrası duygulandıran paylaşım: Bu galibiyet sana gelsin Babiş Pelin Öztekin'den Galatasaray maçı sonrası duygulandıran paylaşım: Bu galibiyet sana gelsin Babiş         
22:48
İlkay, Mesut'u yok saydı! Yıldız futbolcunun kadro tercihi herkesi şaşırttı İlkay, Mesut'u yok saydı! Yıldız futbolcunun kadro tercihi herkesi şaşırttı         
22:21
Tüm Türkiye risk haritasını bekliyordu! İllerin kaderi Kabine toplantısının ardından belli olacak Tüm Türkiye risk haritasını bekliyordu! İllerin kaderi Kabine toplantısının ardından belli olacak         
22:08
AK Parti ve MHP'nin anket rakamlarını veren İYİ Partili vekilden iddialı çıkış: Geliyoruz AK Parti ve MHP'nin anket rakamlarını veren İYİ Partili vekilden iddialı çıkış: Geliyoruz         
21:19
2 kangal köpeği sürüye yaklaşan ayıyı böyle kovaladı 2 kangal köpeği sürüye yaklaşan ayıyı böyle kovaladı         
20:13
Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum         
17:41
Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin         
15:37
Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim         
15:21
Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada         
14:15
Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada         
14:00
Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi         
13:02
Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak         
11:03
AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı         
10:33
Milyoner aşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, Milyoner aşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, "Sevgilimin malıyım" yazılı kıyafetle poz verdi         
10:15
Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2021 00:01:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Oryantiring yarışları Bergama Kozak Yaylası'nın eşsiz doğasında yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei