Oryantiring yarışlarında huzurevindeki yaşlılar gençlere taş çıkarttı - Son Dakika

Oryantiring yarışlarında huzurevindeki yaşlılar gençlere taş çıkarttı

29.03.2021 12:32
Oryantiring yarışlarında huzurevindeki yaşlılar gençlere taş çıkarttı, System.String[]

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde gerçekleştirilen 'Bahara Merhaba Oryantiring' yarışlarına katılan huzurevindeli yaşlılar gençlere adeta taş çıkardı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde gerçekleştirilen 'Bahara Merhaba Oryantiring' yarışlarına katılan huzurevindeli yaşlılar gençlere adeta taş çıkardı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanlığı faaliyet programında yer alan "Bahara Merhaba" Oryantiring yarışları Eğirdir ilçesinde yoğun katılımla düzenlendi.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Oryantiring İl Temsilciliği, Eğirdir Kaymakamlığı, Eğirdir Belediye Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen yarışlar pazar günü saat 11.00'da Eğirdir Can Ada'da start aldı. Yarışlarda farklı kategoriden 315 sporcu katıldı. Yarışları Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, ilçe protokolü ve çok sayıda davetli izledi.Eğirdir Huzurevi sakinleri de yarışlara katılarak gençlerle birlikte mücadele etti.

Oryantiring yarışları sonunda gerçekleşen ödül töreninde dereceye giren sporculara madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Isparta İl Gençlik ve Spor Müdürü Murat Gevrek tarafından organizeye katkılarından dolayı Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ve Isparta Oryantiring İl Temsilcisi Hümeyra Akkoç'a günün anısına şilt takdim edildi.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, "Çok güzel bir hava var, özellikle son 1 yıldır dünyayı ve ülkemizi kasıp kavuran pandemiden dolayı spor müsabakalarına ara vermiştik. Bu güzel bir başlangıç olacak özellikle kontrollü normalleşme sürecince faaliyetlerimize kaldığımız yerden devam edelim dedik. Oryantring sporu da özellikle açık havada yapıldığı için tam bir bahar ayı Eğirdir'de bunun için bulunmaz bir nimet ülkemizin gözbebeği bir ilçemiz. Gördüğüm kadarıyla da çok yoğun bir katılım var. Tüm kategorilerden gencinden yaşlısına 315'e yakın sporcumuz mücadele etti. Katkı veren destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, güzel bir havada gerçekleştirilen organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. - ISPARTA

Oryantiring yarışlarında huzurevindeki yaşlılar gençlere taş çıkarttı
Oryantiring yarışlarında huzurevindeki yaşlılar gençlere taş çıkarttı
Oryantiring yarışlarında huzurevindeki yaşlılar gençlere taş çıkarttı
Oryantiring yarışlarında huzurevindeki yaşlılar gençlere taş çıkarttı
Oryantiring yarışlarında huzurevindeki yaşlılar gençlere taş çıkarttı
Oryantiring yarışlarında huzurevindeki yaşlılar gençlere taş çıkarttı

Murat Gevrek, Veli Gök, Isparta, Eğirdir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Oryantiring yarışlarında huzurevindeki yaşlılar gençlere taş çıkarttı - Son Dakika Spor


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