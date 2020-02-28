Oryantiringde Dünya İle Yarışıyoruz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Oryantiringde Dünya İle Yarışıyoruz - Son Dakika

Oryantiringde Dünya İle Yarışıyoruz

16 dakika önce

İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) Oryantiring takımı, Uluslararası Antalya Oryantiring Yarışlarında 10 ülkeden 210 sporcunun katıldığı yarışları 4 madalya ile tamamladı.

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İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM), Oryantiring alanında başarılar elde etmeye devam ediyor. DOSTUM Oryantiring takımı, 21-23 Şubat 2020 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilen Uluslararası Antalya Oryantiring Yarışlarına katıldı. Başarılı sporcularımız, DOSTUM formasıyla 4 madalyanın sahibi oldu.

10 ÜLKEDEN 210 SPORCU YARIŞTI

10 ülkeden 210 sporcunun katılım sağladığı Uluslararası Antalya Oryantiring Yarışları, büyük çekişmeye sahne oldu. Zorlu rakipler karşısında İnegöl Belediyespor DOSTUM Oryantiring Takımı sporcularından Sudenaz Külah 16 yaş kategorisi 1'inciliği, Aleyna Minden 16 yaş kategorisi 2'nciliği, Hamza Burak Turna 12 yaş kategorisi 1'inciliği ve Serhat Ekren ise 14 yaş kategorisi 2'nciliği elde etti. DOSTUM Oryantiring takımı toplamda 4 madalya ile yarışmayı tamamladı.

İnegöl Belediyesi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:02 Kaynak: Bültenler
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