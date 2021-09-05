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Oryantiringde hedef dünya şampiyonalarında finalde mücadele eden milli sporcu sayısını artırmak - Son Dakika

Oryantiringde hedef dünya şampiyonalarında finalde mücadele eden milli sporcu sayısını artırmak

05.09.2021 11:59

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, dünya şampiyonalarında finalde mücadele eden milli sporcu sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, dünya şampiyonalarında finalde mücadele eden milli sporcu sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Akyüz, AA muhabirine, bağımsız federasyon oldukları 2006 yılından bu yana oryantiringe 7'den 70'e herkesin katıldığını, bu sporun Türkiye'nin hemen hemen her ilinde yapıldığını belirtti.

Türkiye'nin oryantiringde önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını, Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'nın (JWOC 2021) Kocaeli'de gerçekleştirildiğini aktaran Akyüz, "Yaklaşık 25 bin civarında kayıtlı sporcumuz olmakla birlikte aktif olarak yeni tip koronavirüs salgını döneminde oryantiring branşını yapan sporcu sayımız düşük. Milli Eğitim Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, üniversiteler gibi birçok kurumla protokol yaptık. Bu protokollerden sonra sporcu sayımız, salgının bitmesiyle katbekat artacak. Her yıl düzenli olarak 5 bin civarında sporcu katılımı gerçekleşmekte." diye konuştu.

Akyüz, sportif başarı anlamında dünya şampiyonalarında finalde yer aldıkları oryantiringi 2006'dan bu yana tanıtmak, yaymak ve 81 kentte aktif hale getirmek için çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Bu anlamda çok yol katedildiğini ancak daha hızlı koşmak gerektiğini dile getiren Akyüz, "Türkiye'de oryantiring 81 ilde olmalı. Dünya şampiyonalarında finalde yer almalıyız, daha çok final koşmalıyız. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında kürsü yapan sporcu istiyorum. Hayalim bu." ifadelerini kullandı.

"2024 Dünya Masterlar Oryantiring Şampiyonası'nı Antalya'da düzenlemek istiyoruz"

Akyüz, Kocaeli'de gerçekleştirilen Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'nın milli takım sporcuları ve organizasyon yeteneği açısından önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dünya şampiyonalarında finalde mücadele eden sporcu sayısını artırmayı hedefliyoruz. Sporcularımızın finale kalması bizim için büyük başarı olacak. Bu noktada ayın 10'unda organizasyon yeteneği ve pandemide bunun nasıl yapılması gerektiğini göstermek açısından bambaşka yerde olacağız. 2019'da Avrupa Kayaklı Oryantiring Şampiyonası Kars Sarıkamış'taydı, bu yarışmaya katılan sporcuların bloklarında yaptığı paylaşımlarda olduğu gibi dünyada oryantiring organizasyonu yapanlar, bu ülkeden ders almalılar. Bu tür doğa sporu organizasyonlarında emek iki veya üçe katlanıyor. Bu anlamda emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

2024 Dünya Masterlar Oryantiring Şampiyonası'nı Antalya'da düzenlemek istediklerini, adaylık konusunda Finlandiya ile yarıştıklarını aktaran Akyüz, kurum iş birliği ve vatandaşların ilgisinin bu anlamda önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Oryantiringde hedef dünya şampiyonalarında finalde mücadele eden milli sporcu sayısını artırmak
Oryantiringde hedef dünya şampiyonalarında finalde mücadele eden milli sporcu sayısını artırmak
Oryantiringde hedef dünya şampiyonalarında finalde mücadele eden milli sporcu sayısını artırmak
Oryantiringde hedef dünya şampiyonalarında finalde mücadele eden milli sporcu sayısını artırmak

Türkiye Oryantiring Federasyonu, Milli Sporcu, Kocaeli, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Oryantiringde hedef dünya şampiyonalarında finalde mücadele eden milli sporcu sayısını artırmak - Son Dakika Spor


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