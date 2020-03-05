Oryantiringe göçmen engeli
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Türkiye Oryantiring Federasyonu, Edirne'deki göçmen hareketliliği nedeniyle şehirde 14-15 Mart tarihlerinde yapılacak olan 4'üncü Kademe Şehit Dilay-Cem Kerman Sprint Oryantiring Türkiye Şampiyonası'nın iptal edildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:29 Kaynak: DHA
Türkiye Oryantiring Federasyonu, Edirne'deki göçmen hareketliliği nedeniyle şehirde 14-15 Mart tarihlerinde yapılacak olan 4'üncü Kademe Şehit Dilay-Cem Kerman Sprint Oryantiring Türkiye Şampiyonası'nın iptal edildiğini açıkladı.
Yunanistan sınırında yaşanan göç dalgası, oryantiringi de etkiledi. Edirne'de yaşanan göçmen hareketliliği sebebiyle 4'üncü Kademe Şehit Dilay-Cem Kerman Sprint Oryantiring Türkiye Şampiyonası, Türkiye Oryantiring Federasyonu'nun yönetim kurulu kararıyla iptal edildi. Yapılan açıklamada, milli takım seçmelerinin ise diğer 4 kademe yarışması üzerinden değerlendirileceği kaydedildi.
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