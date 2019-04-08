Son Dakika Haberleri: Oryantring Milli Takımı Düzce'de Kamp Yaptı

Oryantring Milli Takımı Düzce'de Kamp Yaptı

1 saat önce

Oryantring Milli Takımı oyuncuları 3 gün boyunca Düzce'de kamp yaparak Dünya şampiyonasına hazırlandı.

Oryantring Milli Takımı Düzce'de Kamp Yaptı, System.String[]
Oryantring Milli Takımı oyuncuları 3 gün boyunca Düzce'de kamp yaparak Dünya şampiyonasına hazırlandı.

Düzce'nin çeşitli bölgelerinde yapılan kampta Milli takım oyuncuları belirlenen noktalardaki ipuçlarını arayarak Dünya Şampiyonası için hazırlık yaptı. Konuralp, Kurugöl ve Düzce ormanlarında arayışta olan Milliler şampiyonaya en iyi şekilde hazırlandılar. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:05 Kaynak: İHA

Dünya Şampiyonası, Düzce, Spor
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