Oryantring Milli Takımı Düzce'de Kamp Yaptı
1 saat önce
Oryantring Milli Takımı oyuncuları 3 gün boyunca Düzce'de kamp yaparak Dünya şampiyonasına hazırlandı.
Oryantring Milli Takımı oyuncuları 3 gün boyunca Düzce
'de kamp yaparak Dünya şampiyonasına hazırlandı.
Düzce'nin çeşitli bölgelerinde yapılan kampta Milli takım oyuncuları belirlenen noktalardaki ipuçlarını arayarak Dünya Şampiyonası
için hazırlık yaptı. Konuralp
, Kurugöl
ve Düzce ormanlarında arayışta olan Milliler şampiyonaya en iyi şekilde hazırlandılar. - DÜZCE
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:05 Kaynak: İHA
Fenerbahçe'de Derbi Öncesi Soyunma Odasında O Konuşma
Bursaspor'un Yeni Teknik Direktörü Mesut Bakkal
Comolli Temaslara Başladı! Fenerbahçe'de Bruma Sürprizi
Göztepeli Futbolcular ve Taraftarlar Birbirine Girdi