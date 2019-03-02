Oş Devlet Üniversitesi Heyeti Abana İlçesini Gezdi

Kırgızistan
'da bulunan Oş Devlet Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Doç. Dr. Tümönbay Koldoşev, Abana
ilçesini ziyaret etti. Kastamonu Üniversitesi
ile Oş Devlet Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında, bünyesinde Kırgız-Türk Fakültesi açılan Oş Devlet Üniversitesi heyetiyle kente gelen Koldoşev, Karadeniz
sahilindeki Abana ilçesinde incelemelerde bulundu.
Abana Belediye Başkanı Altan Erdoğan ve Kastamonu Üniversitesi Abana Sabahat- Mesut Yılmaz
Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Korhan Enez
tarafından karşılanan Oş Üniversitesi akademisyenleri, yüksekokul binasını gezerek bölümler ve ilçenin genel durumu hakkında bilgi aldı.
Erdoğan, Kastamonu'nun 2018 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanını bu yıl Kırgızistan'ın Oş şehrine devrettiğini hatırlattı.
Kastamonu'nun bu unvanı layıkıyla taşıdığını dile getiren Erdoğan, "Bizler, Kastamonu'muzun Türk Dünyası Kültür Başkenti olmasının gururunu yaşadık. Çeşitli etkinliklerde hep tek bir çatı altında topladık. 2019'da bu unvanı taşıyacak olan Oş'ta da çok güzel etkinliklere imza atılacağına inanıyoruz. Sizleri Abana'da ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz." dedi.
Koldoşev da Abana'da çok verimli ziyaretler gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Bizleri ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Doğa harikası bir ilde olmaktan son derece mutluyuz. Oş'a döndüğümüzde Abana'nın çok güzel bir yer olduğunu ve buranın çok mütevazı bir belediye başkanı olduğunu anlatacağız. Karadeniz gibi dalgalı bir bölgede çok güzel bir şekilde ağırlandık, teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.