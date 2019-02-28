Son Dakika Haberleri: Oş-İstanbul Uçak Seferleri Yeniden Başlamalı"

Oş-İstanbul Uçak Seferleri Yeniden Başlamalı"

1 saat önce

Kırgızistan'ın iktidardaki Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Janar Akayev, Oş-İstanbul arasında uçak seferlerinin sağlanması konusunu meclis gündemine taşıdı.

Oş-İstanbul Uçak Seferleri Yeniden Başlamalı
Kırgızistan'ın iktidardaki Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Janar Akayev, Oş- İstanbul arasında uçak seferlerinin sağlanması konusunu meclis gündemine taşıdı.

Akayev, genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada Oş-İstanbul arasındaki uçak seferlerinin yeniden başlatılmasının önemini belirtti.

Turistlerin yoğun olarak geldiği ülkelere direkt uçak seferlerinin başlatılması gerektiğini kaydeden Akayev, hükümet yetkililerine seslenerek, "Bizim vatandaşlarımız İstanbul'a gitmek için Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki uluslararası havaalanını kullanıyor. Böylelikle, her uçak bilet satışından bütçemize düşen gelir de azalıyor. Oş-İstanbul seferlerinin yeniden başlatılmasını istiyoruz." dedi.

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'dan Kırgızistan'ın güneyindeki Oş kentine haftada üç kez yaptığı seferlerini ticari sebeplerle 2016'da iptal etmişti.

Kırgızistan'da yeni uçaklara sahip olmayan mevcut uçak şirketleri, Avrupa'nın kara listesinden çıkmanın yollarını arıyor. Ülke vatandaşları yurt dışı uçuşlarında ise ağırlıklı olarak THY'yi kullanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:15 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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