Osaka 2. turda elendi
1 saat önce
Kadınlar dünya 1 numarası Japon tenisçi Naomi Osaka, Birmingham Klasik Turnuvası'na 2. turda veda etti.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 07:55 Kaynak: AA
Kadınlar dünya 1 numarası Japon
tenisçi Naomi Osaka
, Birmingham Klasik Turnuvası'na 2. turda veda etti. İngiltere
'nin Birmingham kentinde düzenlenen çim kort turnuvasının 2. turunda, 2018 ABD Açık ve 2019 Avustralya
Açık şampiyonu Naomi Osaka ile dünya 43'üncüsü Yulia Putintseva karşılaştı.
Kazak tenisçi Putintseva, Japon rakibini 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek kariyerinin en önemli galibiyetini aldı.
Osaka böylece 3. turda elendiği Fransa
Açık'tan (Roland Garros
) sonra katıldığı ilk turnuvaya 2. turda veda etti.
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