Son Dakika Haberleri: Osaka'da gündem yoğun olacak
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Osaka'da gündem yoğun olacak

42 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28-29 Haziran tarihlerinde dönem başkanı Japonya'nın ev sahipliğinde Osaka'da gerçekleştirilecek 14'üncü G-20 Liderler Zirvesi'ne katılacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28-29 Haziran tarihlerinde dönem başkanı Japonya'nın ev sahipliğinde Osaka'da gerçekleştirilecek 14'üncü G-20 Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede gündem ise yoğun olacak.

Küresel ekonomik istikrarın temin ve teşviki amacıyla gayriresmi bir görüş alışverişi ortamının sağlanması amacıyla kurulan Yirmiler Grubu-G20 Zirvesi, Japonya'nın dönem başkanlığında yapılacak. Zirvede büyüme, altyapı, uluslararası finansal mimari, mali düzenlemeler, yolsuzlukla mücadele, kalkınma, istihdam, ticaret ve yatırım, kaynak verimliliği ve deniz plastik çöpleri ile dijital ekonomi, sağlık, tarım, enerji ve iklim değişikliği gibi ana başlıklar temelinde bir gündem takip edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın icra edilecek oturumlarda G-20 liderleriyle bir araya gelmesi, ayrıca katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanları ile uluslararası örgüt temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Zirvesi'ni takiben 30 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde Japonya ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne resmi ziyaretlerde bulunacak. Japonya ve Çin Halk Cumhuriyeti ziyaretleri sırasında anılan ülkelerle bölgesel ve uluslararası gündemdeki konuların ele alınmasının yanı sıra ikili ilişkilerin daha ileri taşınmasına imkan verecek görüşmeler yapılması planlanıyor. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:28 Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Japonya, Politika
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