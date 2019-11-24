Son Dakika Haberleri: Osaka'da Judo rüzgarı esti
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Osaka'da Judo rüzgarı esti

6 saat önce

Japonya'nın Osaka şehrinde gerçekleşen Judo Grand Slam Turnuvası'nda Japon judokalar başarılarını bir kez daha gözler önüne serdi.

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Japonya'nın Osaka şehrinde gerçekleşen Judo Grand Slam Turnuvası'nda Japon judokalar başarılarını bir kez daha gözler önüne serdi.View on euronews

Osaka'da Judo rüzgarı esti

Japonya, Japon, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 07:12 
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