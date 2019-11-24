Osaka'da Judo rüzgarı esti
6 saat önce
Japonya'nın Osaka şehrinde gerçekleşen Judo Grand Slam Turnuvası'nda Japon judokalar başarılarını bir kez daha gözler önüne serdi.
Japonya'nın Osaka şehrinde gerçekleşen Judo Grand Slam Turnuvası'nda Japon judokalar başarılarını bir kez daha gözler önüne serdi.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 07:12
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