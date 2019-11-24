Son Dakika Haberleri: Osaka'da Judo rüzgarı esti
Son Dakika Spor Osaka'da Judo rüzgarı esti - Son Dakika Spor

Osaka'da Judo rüzgarı esti

6 saat önce

Japonya'nın Osaka şehrinde gerçekleşen Judo Grand Slam Turnuvası'nda Japon judokalar başarılarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Osaka'da Judo rüzgarı esti, System.String[]

Osaka Judo Grand Slam Turnuvası son gününde de çekişmeli maçlara sahne oldu.


Gürcü Beka Gviniashvili performansıyla güne damgasını vurdu. Gürcü judoka finalde Özbek Davlat Bobonov ile karşılaştı. Bobonov'un maçın başlarında waza ari skoru ile önde gitmesine rağmen, Gviniashvili mükemmel bir atakla ippon puanı elde ederek Grand Slam altın madalyası almaya hak kazandı.

Euronews.com'da Görüntüle

Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 08:09 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rıdvan Dilmen, Vedat'ın 4 hafta sonra takıma döneceğini açıkladı!
Sheffield United ile Manchester United 3-3 berabere kaldı Ersun Yanal'ın oyuncu değişiklikleri tepki çekti! Göztepe, Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 02:45:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osaka'da Judo rüzgarı esti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]