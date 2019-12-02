Osaka'da Judo rüzgarı esti
6 saat önce
Japonya'nın Osaka şehrinde gerçekleşen Judo Grand Slam Turnuvası'nda Japon judokalar başarılarını bir kez daha gözler önüne serdi.
Osaka Judo Grand Slam Turnuvası son gününde de çekişmeli maçlara sahne oldu.
Gürcü Beka Gviniashvili performansıyla güne damgasını vurdu. Gürcü judoka finalde Özbek Davlat Bobonov ile karşılaştı. Bobonov'un maçın başlarında waza ari skoru ile önde gitmesine rağmen, Gviniashvili mükemmel bir atakla ippon puanı elde ederek Grand Slam altın madalyası almaya hak kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10
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