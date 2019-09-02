Osaka'dan ABD Açık'a veda

Grand slam kariyerinde ikinci kez 4. turu geçme başarası gösteren 22 yaşındaki İsviçreli Bencic, çeyrek finalde Hırvat Donna Vekic ile eşleşti.

Japon tenisçi Osaka, 1 saat 27 dakikalık mücadelenin ardından 7-5 ve 6-4'lük setlerle rakibine 2-0 mağlup olarak ABD Açık'a dördüncü turda veda etti.

ABD'nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasında geçen yılın şampiyonu 21 yaşındaki Osaka, 4. turda 12 numaralı seribaşı Belinda Bencic ile karşılaştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

The Bachelorette programına katılan Hannah Brown, erkek yarışmacı ile dört kez ilişkiye girdiğini itiraf etti