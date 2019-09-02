Son Dakika Haberleri: Osaka'dan ABD Açık'a veda
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Osaka'dan ABD Açık'a veda

5 saat önce

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda dünya 1 numarası Naomi Osaka, 4. turda elendi.

Osaka'dan ABD Açık'a veda, System.String[]

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda dünya 1 numarası Naomi Osaka, 4. turda elendi.

ABD'nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasında geçen yılın şampiyonu 21 yaşındaki Osaka, 4. turda 12 numaralı seribaşı Belinda Bencic ile karşılaştı.

Japon tenisçi Osaka, 1 saat 27 dakikalık mücadelenin ardından 7-5 ve 6-4'lük setlerle rakibine 2-0 mağlup olarak ABD Açık'a dördüncü turda veda etti.

Grand slam kariyerinde ikinci kez 4. turu geçme başarası gösteren 22 yaşındaki İsviçreli Bencic, çeyrek finalde Hırvat Donna Vekic ile eşleşti.

Amerika Birleşik Devletleri, Naomi Osaka, Tenis, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:30 Kaynak: AA
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