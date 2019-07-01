Son Dakika Haberleri: Osaka'dan Wimbledon'a erken veda
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Osaka'dan Wimbledon'a erken veda

1 saat önce

Japon tenisçi Naomi Osaka, tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı olarak katıldığı sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a ilk turda veda etti.

Osaka'dan Wimbledon'a erken veda, System.String[]
Japon tenisçi Naomi Osaka, tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı olarak katıldığı sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a ilk turda veda etti.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar ilk tur maçında, 2018 ABD Açık ve 2019 Avustralya Açık şampiyonu Naomi Osaka ile dünya 39'uncusu Yulia Putintseva karşılaştı.
Kazak tenisçi Putintseva, Birmingham Klasik Turnuvası'nın 2. turunda elediği Japon rakibini bir kez daha yendi. Korttan 2-0 (7-6, 6-2) galip ayrılan Putintseva, 2. tura yükseldi.
Osaka böylece 3. turda elendiği Fransa Açık'tan (Roland Garros) sonra katıldığı iki turnuvada da 2. turdan ötesini göremedi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:11 Kaynak: AA
Naomi Osaka, İngiltere, Spor
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