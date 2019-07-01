Osaka'dan Wimbledon'a erken veda
1 saat önce
Japon tenisçi Naomi Osaka, tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı olarak katıldığı sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a ilk turda veda etti.
Japon
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:11 Kaynak: AA
tenisçi Naomi Osaka
, tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı olarak katıldığı sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a ilk turda veda etti. İngiltere
'nin başkenti Londra
'da düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar ilk tur maçında, 2018 ABD Açık ve 2019 Avustralya
Açık şampiyonu Naomi Osaka ile dünya 39'uncusu Yulia Putintseva karşılaştı.
Kazak tenisçi Putintseva, Birmingham Klasik Turnuvası'nın 2. turunda elediği Japon rakibini bir kez daha yendi. Korttan 2-0 (7-6, 6-2) galip ayrılan Putintseva, 2. tura yükseldi.
Osaka böylece 3. turda elendiği Fransa
Açık'tan (Roland Garros
) sonra katıldığı iki turnuvada da 2. turdan ötesini göremedi.
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