Osaka, olimpiyatlar için ABD vatandaşlığından vazgeçiyor

Naomi Osaka, Haitili bir babanın ve Japon bir annenin çocuğu olarak Japonya’da dünyaya geldi; Birleşik Devletler’de büyüdü. Bu geçmiş, Osaka’ya Japonya ve ABD çifte vatandaşı olma hakkı getirmişti. Yıldız raket, Japonya’daki bir televizyon kanalına Tokyo Olimpiyatları’nda Japonya adına mücadele etmenin kendisi için çok özel olacağını söyledi.

Çarşamba günü 22 yaşına giren Osaka, eğer Tokyo 2020’de Japonya adına katılmak istiyorsa Birşeik Devletler vatandaşlığı hakkından feraget etmeli.

Uzun yıllar boyunca “homojen” bir etnisiteye sahip olmakla övünen Japonya devleti, gün geçtikçe etnik açıdan daha çeşitli bir hâle geliyor. Ancak uluslararası medyada yer alan bazı haberlere göre, ülkede farklı ırklara mensup ebeveynlerin çocuklarına - “haafu” adı verilen yarı Japon kişilere- karşı hâlen devam eden bir önyargı olduğunu söylemek mümkün.

Japonya halkının büyük bir çoğunluğu, Naomi Osaka’yı çok seviyor ve onu destekliyor. Ancak ona karşı hâlâ olumsuz bir yargıya sahip Japonyalıların olduğu söylenebilir.

Yaklaşık iki hafta önce Japonya’da bir komedi programına konuk olan Osaka, kendisine biraz fazla güneş yanığı olduğu ve beyazlaması gerektiğini söyleyen komedyenin yorumlarına gülmüş; bakışlarını sponsorlarından biri olan Japon kozmetik firması Shiseido yetkililerinin olduğu masaya çevirmişti. Osaka her ne kadar bu yoruma gülümseyerek bir karşılık verse de söz konusu “şaka”nın ırkçı bir görüş barındırmadığını söylemek iyimserlik olacaktır.

Altın alırsa ilk olacak

Kadınlar tenisi olimpiyatlara ilk olarak 1900 Paris’te dahil edildi. 1904’te olimpiyatlarda yer almayan bu branş, sonraki dört olimpiyatta da programdaydı. Ardından 1988’e kadar olimpiyatlarda ne kadınlar ne erkeklerde oynanan tenis, 1988 Seul ile tekrar programda yer almaya başladı.

Şu ana dek 13 olimpiyatta oynanan kadın tenisinde ABD’li ve Avrupalı atletler dışında hiçbir raket, 2016 Rio’ya kadar altın madalya alamamıştı. 2016’da Porto Rikolu Monica Puig, finalde Alman Angelique Kerber’i mağlup ederek altın madalyayı aldı ve böylece tarihte ilk kez ABD’li ya da Avrupalı olmayan bir kadın raket olimpiyat altınının sahibi oldu.

Ancak hâlâ olimpiyat altınını bir Asyalı kazanmış değil. Naomi Osaka 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Japonya adına katılır ve altına uzanırsa, tarihte bir ilke imza atmış olacak.