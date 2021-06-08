Osasuna'dan Jon Moncayola'ya 10 yıllık sözleşme

İspanya La Liga ekiplerinden Osasuna, orta saha oyuncusu Jon Moncayola'nın sözleşmesini 30 Haziran 2031'e kadar uzattığını açıkladı.

İspanya La Liga'da geçtiğimiz yılı 11'inci sırada tamamlayan Osasuna, futbol tarihinde eşine az rastlanır bir olaya imza atarak orta saha oyuncusu Jon Moncayola'nın sözleşmesini 10 yıllığına uzattığını bildirdi. Yapılan anlaşmaya göre 23 yaşındaki oyuncunun sözleşme fesih bedeli ilk 2 yıl 22 milyon Euro, sonraki sezonlarda ise 20 milyon Euro olacağı ifade edildi.

MONCAYOLA: KULÜBÜN AKLINDA ÇOK SAĞLAM BİR PROJE VARSözleşme uzattığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Moncayola, "Burada devam etmekten çok mutluyum. Benim eğilimim her zaman burada devam etmek oldu. Kulübün aklında çok sağlam bir proje var ve bunun bir parçası olmak istedim" diye konuştu.BRAULIO VAZQUEZ: KULÜP VE TARAFTARLAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR GÜNOsasuna Sportif Direktörü Braulio Vazquez ise "Kulüp ve tüm taraftarlar için çok önemli bir gün çünkü Monca gibi çok önemli oyuncularımızdan bir tanesinin bizimle birlikte olmasının kulübün büyümesinde çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Herkese ve hepsinden önemlisi Monca'ya bu kadar uzun süre burada olmak istediği için teşekkürlerimi bir kez daha yineliyorum. Heyecanlıyız. En iyi oyuncularımız projemize güveniyor ve bizimle birlikte olmak istiyorlar" şeklinde konuştu.