Osayi: "Çok iyi bir maç olacağını düşünüyorum"

Fenerbahçeli oyuncu Bright Osayi-Samuel, UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile oynayacakları karşılaşma öncesi, "Çok iyi bir maç olacağını düşünüyorum" dedi.

Osayi, yarın akşam deplasmanda Eintracht Frankfurt ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk hafta maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu çok bir maç olacağını düşündüğünü belirterek, "Son 5 maçımızda çok iyi oynadık. Yeni bir hocamız olmasına rağmen iyi bir performans gösterdik. Bu turnuvanın bizler için ne kadar iyi olduğumuzu göstermek için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda bizim için bir test. İyi bir maç olacağını düşünüyorum, yarın için sabırsızlanıyorum" dedi.

"Her geçen gün gelişiyoruz"

Bireysel performansı ile ilgili Osayi, "Şahsi olarak her geçen gün geliştiğimizi düşünüyorum. Hocamız da maç maç üzerine koymam gerektiğini söylüyor. Son maç iyi bir performans gösterdim ama 3 puanı alsaydık daha iyi olurdu ki asıl hedefimiz buydu. İyi oyunumun ve golümün bana getirmiş olduğu özgüveni yarınki maça taşımak istiyorum. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Eintracht Frankfurt'un iyi bir takım olduğunu belirten Osayi-Samuel, maçtan beklentisini ise, "İyi oynuyorlar. Onların maçlarını izledik. Ama bizim kendimize konsantre olmamız gerekiyor. Tabii ki rakibi bilmek, iyi analiz etmek önemli ama bizim kendimize konsantre olup kendi oyunumuzu oynamamız daha önemli. Herkes bu maça hazır" sözleriyle ifade etti. - FRANKFURT