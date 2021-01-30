Osayi ilk kez sahada - Son Dakika

Osayi ilk kez sahada

30.01.2021 21:22
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Bright Osayi-Samuel ilk kez sarı-lacivertli formayı Çaykur Rizespor müsabakasında giydi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bright Osayi-Samuel ilk kez sarı-lacivertli formayı Çaykur Rizespor müsabakasında giydi.

Fenerbahçe'nin Queens Park Rangers ile sözleşmesi sona eren ve devre arasında takıma kattığı kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel sarı-lacivertli formayla ilk kez sahaya çıktı. Müsabakanın 61. dakikasında Mame Thiam'ın yerine oyuna dahil olan Samuel, takımına hücum anlamında etkinlik kazandırdı.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Fenerbahçe, Rizespor, Rangers, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osayi ilk kez sahada - Son Dakika


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