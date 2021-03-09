Osayi-Samuel, babasının eskiden beri Fenerbahçe taraftarı olduğunu söyledi Açıklaması - Son Dakika

Osayi-Samuel, babasının eskiden beri Fenerbahçe taraftarı olduğunu söyledi Açıklaması

09.03.2021 18:03
Osayi-Samuel, babasının eskiden beri Fenerbahçe taraftarı olduğunu söyledi Açıklaması, System.String[]

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, babasının eskiden beri sarı-lacivertli takımın taraftarı olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, babasının eskiden beri sarı-lacivertli takımın taraftarı olduğunu söyledi.

Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde İngiltere Championship ekibi Queens Park Rangers'tan kadrosuna kattığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu, FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 29. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u deplasmanda 3-0 yendikleri maçta sarı-lacivertli formayla ilk golüne imza atan Osayi-Samuel, müsabakanın ardından babasıyla konuştuğunu belirterek, "Kendisi biraz çılgındır açıkçası, her maçı çok ciddiye alıyor. 5-6 gol atsam bile bana 'Yeterli değil.' diyor. Her zaman çok çalışmamı istiyor. Oynadığım her maçı birlikte analiz ediyoruz. Genel olarak bütün ailem çok mutluydu. Bunu her hafta yapmamı istiyorlar. Babam gençlik yıllarında birlikte yaşadığı birinin çok koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu söylemişti. Birlikte çok fazla Fenerbahçe maçları izlerlermiş. Dolayısıyla babam eskiden beri Fenerbahçe taraftarı." diye konuştu.

Takımın iyi bir hava yakaladığını vurgulayan Bright Osayi-Samuel, "Bu kulübün tutkusu gerçekten çok farklı. İngiltere'de oynadığım kulüplerle kıyaslamam. Sadece galip geldiğimizde değil, kaybettiğimizde veya berabere kaldığımızda bile takım içindeki bağ çok kuvvetli. Deplasmana gittiğimizde herkes Fenerbahçe marşları ve şarkıları söylüyor. Bu da takım içindeki kimyayı gösteriyor. Hep birlikte bu atmosferi yaratıyoruz. Bence bu, gerçek anlamda çok büyük bir şey. Biz bunu bir silah olarak kullanabiliriz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe formasıyla ligde 8 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, performansıyla ilgili şu görüşleri paylaştı:

"Topa ne kadar sahip olursak, ben de kendimi o kadar iyi gösterebilirim diye düşünüyorum. Şu ana kadar da iyi bir iş çıkardığımı düşünüyorum. Ben her maça final maçı gibi bakmaya çalışıyorum. İyi oynamadığımı düşündüğüm zaman onun üstesinden gelmem biraz zaman alabiliyor. Aslında bu, geliştirmem gereken bir özelliğim. Takım arkadaşlarım da beni her zaman çok iyi motive etmeye ve kendime inandırmaya çalışıyor. Fenerbahçe, gelişimime inandığı için beni buraya getirdi. Ben de her hafta üzerine koyarak ve gelişerek devam etmek istiyorum. İstikrarlı olmam gerekiyor."

Süper Lig'de 58 puan ve averajla 3. sırada bulunan sarı-lacivertli takımın şampiyonluk şansıyla ilgili de görüşlerini aktaran Nijeryalı futbolcu, "Diğer takımların ne yaptığına bakmadan kendimize odaklanmamız gerekiyor. Puanları aldıkça öz güven gelecektir. Rakiplerimiz de önümüzdeki haftalarda puan kaybı yaşadığında şampiyonluk şansımızı arttıracağız. Hala çok fazla maç var. Her hafta her takım puan kaybedebiliyor. Sakin kalıp, panik yapmamalıyız. Kendimize odaklanıp, adım adım ilerlemeliyiz." şeklinde görüş belirtti.

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Konyaspor, England, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Osayi-Samuel, babasının eskiden beri Fenerbahçe taraftarı olduğunu söyledi Açıklaması - Son Dakika Spor


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