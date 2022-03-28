OSB 2. kısım yol çalışmaları başladı - Son Dakika
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OSB 2. kısım yol çalışmaları başladı

28.03.2022 11:41

OSB 2. kısım yol çalışmaları başladı OSB'den İzmir Yolu'na direkt geçiş Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nin trafiğini rahatlatmak amacıyla hizmete kazandırılan OSB Yolu'nun 2. kısım yol yapım çalışmaları başladı.

OSB 2. kısım yol çalışmaları başladı

OSB'den İzmir Yolu'na direkt geçiş

BALIKESİR - Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nin trafiğini rahatlatmak amacıyla hizmete kazandırılan OSB Yolu'nun 2. kısım yol yapım çalışmaları başladı. 2. kısım yolun trafiğe açılması ile birlikte, Bahçelievler Mahallesi ve İzmir Yolu bağlantı noktası tamamlanmış olacak.

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nin trafik sorununun çözülmesi için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatı ile başlatılan OSB Yolu'nun 1. kısmı tamamlanarak trafiğe açıldı. 2. kısım yol çalışmaları da Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Acil Servisi'nin bulunduğu bölgeden başlatılarak Bahçelievler Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi bağlantısı tamamlanmış olacak. 20 metre genişliğinde çift gidiş-gelişli toplam 4 şeritli yapılacak olan 2. kısım yola da yine enerji tasarruflu aydınlatma sistemleri ve bisiklet yolu yapılacak. 10 yıl içerisinde yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağlayacağı düşünülen yol, OSB'nin trafiğini kaldıracak şekilde planlandı. Büyükşehir Belediyesi Yol, Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan yol sayesinde; Gaziosmanpaşa Mahallesi Yakup Şevki Paşa Caddesi ve Pamuklu Dokuma Fabrikası'nın yanındaki tren makasında yaşanan trafik sıkışıklığı da azaltılırken 2. kısım yolun tamamlanması ile birlikte bölgedeki trafik sıkışıklığı sorunu ortadan kaldırılmış olacak.

OSB 2. kısım yol çalışmaları başladı
OSB 2. kısım yol çalışmaları başladı
OSB 2. kısım yol çalışmaları başladı

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Organize Sanayi Bölgesi, Balıkesir, İzmir, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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