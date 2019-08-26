Son Dakika Haberleri: "OSB arazilerine fiyat sınırı sorun yaratır"
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"OSB arazilerine fiyat sınırı sorun yaratır"

35 dakika önce

Organize Sanayi Bölgeleri Derneği (OSBDER) Başkanı Hilmi Uğurtaş, OSB arazilerine fiyat sınırı getirilmesinin, OSB hizmetlerinde de mevcut kredilerde de sorun yaratacağını belirterek, bu düzenlemenin gözden geçirilmesini istedi.

Organize Sanayi Bölgeleri Derneği (OSBDER) Başkanı Hilmi Uğurtaş, OSB arazilerine fiyat sınırı getirilmesinin, OSB hizmetlerinde de mevcut kredilerde de sorun yaratacağını belirterek, bu düzenlemenin gözden geçirilmesini istedi.

OSB, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 06:05 
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