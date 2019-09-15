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OSB Atletikspor 4 kupa aldı

1 saat önce

Kayseri OSB Atletikspor 4 kupa birden aldı.

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Kayseri OSB Atletikspor 4 kupa birden aldı.


Kurulduğu günden bugüne kadar büyük başarılara imza atan Kayseri OSB Atletikspor, 2018-2019 futbol sezonunda 4 kategoride şampiyonluk sevinci yaşadı.


2018-2019 futbol sezonunda 2. Amatör Küme'de, 2.Amatör Küme U19 Liginde, U-16 Liginde ve U-15 Liginde Kayseri şampiyonu olan Kayseri OSB Atletikspor, 2019-2020 futbol sezonunda ise bütün kategorilerde şampiyonluğun en büyük adayları arasında yer alıyor.


Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Onursal Başkanı ve OSB Başkanı Tahir Nurşacan, "Kulübün yöneticilerine ve hocalarına teşekkür ediyorum. Pırıl pırıl gençlerimize sonsuz teşekkür ederim. Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor tarih yazmaya devam ediyor. Bu gençlerimizin ülkemizin, istikbalimizin ve geleceğimiz. Kötü alışkanlık yerine futbola hem hayal olmaları bizim için çok önemli. Biz devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde tarih yazmaya devam edeceğiz. Türkiye genelinde kulübümüzün 15 birinciliği var, Kayseri'de 7 birinciliği var. Voleybolda da 8 birinciliğimiz var. Ben hepsinin adına, yönetim kurulumuzun adına minnet ve şükran duyuyorum. Biz Kayseri Organize Sanayi Bölgesi yönetimi olarak gençlerimizin her zaman yanında olduk, yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

Kayseri, Futbol, OSB, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:00 Kaynak: İHA
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