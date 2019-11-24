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OSB Atletikspor, Adıyaman'da rahat kazandı

6 saat önce

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 6. Grup'ta mücadele eden OSB Teknik Koleji Gençlikspor, ligin 4. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Adıyaman Sporder'i 3-0 yenerek yoluna namağlup devam etti.

OSB Atletikspor, Adıyaman'da rahat kazandı, System.String[]

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 6. Grup'ta mücadele eden OSB Teknik Koleji Gençlikspor, ligin 4. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Adıyaman Sporder'i 3-0 yenerek yoluna namağlup devam etti.


Adıyaman Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan maçta rakibi önünde baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Kayseri temsilcisi 1. sette 25-13, ikinci sette 25-11 ve 3. sette 25-15 rakibine üstünlük sağlayarak ligin 4. haftasını da namağlup geçmiş oldu.


Bu galibiyet ile birlikte 12 puana yükselen mavi-Beyazlı takım grupta 2. sıradaki yerini korudu. Antrenör Harun Şahin, alınan net galibiyet sonrasında oyuncularını kutlarken, "Genç oyuncularımız ile yolumuza kayıpsız devam ettiğimiz için mutluyuz" dedi. - KAYSERİ

Adıyaman, Türkiye, OSB, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 05:31 Kaynak: İHA
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