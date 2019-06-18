OSB Atletikspor Gaziantep'e gidecek
1 saat önce
2018-2019 sezonu U16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakalarını Kırşehir'de başarılı bir şekilde geçerek son 22 takım arasına kalan Kayseri OSB Atletikspor, ikinci kademe maçları için Gaziantep'e gidecek.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:22 Kaynak: İHA
2018-2019 sezonu U16 Türkiye
Şampiyonası 1. Kademe müsabakalarını Kırşehir
'de başarılı bir şekilde geçerek son 22 takım arasına kalan Kayseri OSB
Atletikspor, ikinci kademe maçları için Gaziantep
'e gidecek.
Bu sezon 69 ilden 119 takımın katılımı ile başlayan U16 Türkiye Şampiyonası'nda ikinci tur heyecanı başlıyor. İlk grup maçlarını başarı ile tamamlayan 22 takımın katılımı ile oynanacak olan ikinci etap maçlarının oynanacağı 4 grup merkeziu belli oldu. Birinci Turu Kırşehir'de başarılı bir şekilde geçerek adını ikinci tura yazdıran Kayseri OSB Atletikspor, ikinci tur maçlarını 25-28 Haziran tarihleri arasında Gaziantep'te oynayacak.
2. kademe müsabakaları sonunda gruplarında birinci olan 4 takım, final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. - KAYSERİ
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