Son Dakika Haberleri: OSB Atletikspor Gaziantep'e gidecek
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OSB Atletikspor Gaziantep'e gidecek

1 saat önce

2018-2019 sezonu U16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakalarını Kırşehir'de başarılı bir şekilde geçerek son 22 takım arasına kalan Kayseri OSB Atletikspor, ikinci kademe maçları için Gaziantep'e gidecek.

OSB Atletikspor Gaziantep'e gidecek, System.String[]
2018-2019 sezonu U16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakalarını Kırşehir'de başarılı bir şekilde geçerek son 22 takım arasına kalan Kayseri OSB Atletikspor, ikinci kademe maçları için Gaziantep'e gidecek.

Bu sezon 69 ilden 119 takımın katılımı ile başlayan U16 Türkiye Şampiyonası'nda ikinci tur heyecanı başlıyor. İlk grup maçlarını başarı ile tamamlayan 22 takımın katılımı ile oynanacak olan ikinci etap maçlarının oynanacağı 4 grup merkeziu belli oldu. Birinci Turu Kırşehir'de başarılı bir şekilde geçerek adını ikinci tura yazdıran Kayseri OSB Atletikspor, ikinci tur maçlarını 25-28 Haziran tarihleri arasında Gaziantep'te oynayacak.

2. kademe müsabakaları sonunda gruplarında birinci olan 4 takım, final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:22 Kaynak: İHA
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