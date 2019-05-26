Son Dakika Haberleri: OSB Atletikspor Genç Kızlarda Türkiye Finallerine yükseldi

OSB Atletikspor Genç Kızlarda Türkiye Finallerine yükseldi

3 saat önce

Genç Kızlar Voleybolda mücadele eden Kayseri OSB Atletikspor takımı adını Türkiye Finallerinde son 4 takım arasında yazdırdı.

OSB Atletikspor Genç Kızlarda Türkiye Finallerine yükseldi, System.String[]
Genç Kızlar Voleybolda mücadele eden Kayseri OSB Atletikspor takımı adını Türkiye Finallerinde son 4 takım arasında yazdırdı.

Sivas'ta 24-26 Mayıs tarihlerinde yapılan yarın final maçlarında Samsun Büyükşehir Anakentspor'u 3-0 ve Ordu Çamlıkspor'u 3-2 mağlup eden Mavi-Siyahlı takım adını finale yazdırdı.

Bugün oynadığı final maçında Adana Seyhan Belediyespor'u 3-0 mağlup etmeyi başaran Kayseri OSB Atletikspor Voleybol takımı adını Türkiye Finallerine yazdırarak büyük bir başarıya imza attı.

18-24 Haziran 2019 tarihlerinde İstanbul'da Türkiye Finallerinde mücadele edecek olan Kayseri OSB Atletikspor'da hedef kupayı Kayseri'ye getirmek.

Türkiye Finaline yükselmenin çok zor olduğu sistemde Anadolu'dan gelecek 4 takım arasına adını yazdırarak Kayseri Voleybol camiasına ve şehire büyük sevinç yaşattı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:45 Kaynak: İHA
Kayseri, Genç, OSB, Türkiye, Spor
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