Osb Atletikspor ile Kocasinan Şimşekspor, Türkiye Şampiyonası'na Hazırlanıyor
1 saat önce
2018-2019 sezonu U15 Türkiye Şampiyonası 1.Kademe müsabakaları 6'şar takımlı 17 grupta ve 5 takımlı 1 grupta 11-14 Nisan 2019, 4 grupta ise 17-20 Nisan 2019 tarihlerinde oynanacak.
2018-2019 sezonu U15 Türkiye
Şampiyonası 1.Kademe müsabakaları 6'şar takımlı 17 grupta ve 5 takımlı 1 grupta 11-14 Nisan 2019, 4 grupta ise 17-20 Nisan 2019 tarihlerinde oynanacak. Şampiyonada Kayseri
'yi OSB
Atletikspor ile Kocasinan
Şimşekspor takımları temsil edecek.
1.Kademe müsabakaları İstanbul
, Kırklareli
, Kocaeli
, Sakarya
, Yalova
, Balıkesir
, Kütahya
, Eskişehir
, Aydın
, Muğla
, Denizli
, Adana
, Aksaray, Osmaniye
, Kahramanmaraş
, Van
, Siirt
, Artvin
, Kırıkkale
, Çankırı
, Ordu
ve Bayburt
illeri olmak üzere 22 grup merkezinde 131 takımın katılımıyla oynanacak. İkinci kademe müsabakaları, birinci kademede grup birincisi olan 22 takımın katılımıyla 4 ayrı grup merkezinde final müsabakaları ise ikinci kademede grup birincisi olan 4 takımın katılımıyla oynanacak. Şampiyona'ya Kayseri'den katılacak Kocasinan Şimşekspor, 11-14 Nisan tarihleri arasında Kırıkkale Grubu'nda Genç
Kartallar (Ankara
), Yaşamkent İlker (Arkara), 1074 Çankırıspor (Çankırı), Sorgun
Gençlik ve Spor (Yozgat
) ve Mucurspor (Kırşehir
) takımları ile mücadele edecek. OSB Atletikspor ise 11-17 Nisan tarihleri arasında Adana'da sahaya çıkacak. Atletikspor'un rakipleri ise Camspor (Mersin
), Çifteler Adonis
(Mersin), Karaağaçspor (Hatay
), 68 Aksaray Belediyespor (Aksaray) ve Osmaniyespor FK (Osmaniye) olacak. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:16 Kaynak: İHA
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