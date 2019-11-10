OSB Atletikspor, ilk deplasman maçından galibiyet ile döndü

Türkiye Voleybol 2. Lig Kadınlar 6. Grup'ta mücadele eden Kayseri OSB Teknik Gençlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü bu sezon çıktığı ilk deplasman maçından galibiyet ile ayrıldı.



Gaziantep deplasmanında Adamspor ile karşılaşan OSB Atletikspor, baştan sona üstün oynadığı maçta rakibini setlerde 3-2 mağlup etmeyi başardı. Kayseri OSB Teknik Koleji GSK;1.sette: 22-25 2.sette: 23-25 3.sette: 25-20 4.sette: 25-16 ve 5.sette: 11-15'e karşı rakibine üstünlük sağlamayı başardı. Ligin ilk maçını kendi evinde 3-0'lık sonuç ile kazanan OSB Atletikspor böylece ligin ikinci haftası sonunda puanını 5'e çıkardı. - KAYSERİ