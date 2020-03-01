OSB Atletikspor mutlu sona ulaştı

Kayseri 1.Amatör Küme B Grubu maçında rakibi Gültepespor'u 2-1 mağlup eden Kayseri OSB Atletikspor şampiyon oldu. Kayseri Süper Amatör Küme'ye yükselen mavi lacivertli ekip, müsabaka sonrasında sevinç yumağı oluşturdu.
Stat: Kayseri Argıncık 1 Nolu
Hakemler: Necati Selçuk Şahin xx, Hüseyin Otyakmaz xx, Recep Güneş xx
Gültepespor: Halil İbrahim Okuducu xx, Ünal Nariç xx, İsrafil Vural xx, Mustafa Aydın xxx, Cankat Yalçın xxx, Ömer Mete xx (Dk.65 Niyazi Türkan xx), Eme Altınalana xx, Alihan Soyak xxx, Şahin Boz xx, Ömer Bozkuş xxx
Kayseri OSB Atletikspor: Ersin İptaş xxx, Emre Ateş xx, Hüseyin Can Taş xx ((Dk.70 Hamza Efe xx), Orhan Şahin xxx, İsmail Aydoğdu xx (Dk.68 Ömer Yıldız x), Yusuf Aydoğdu xx, Mehmet Akif Gürkan xxx, Halil İbrahim Avcı xx, Emre Ulu xx (Dk.85 Muhammed Yasin Bilir x), Mustafa Yeşil xx, Erman Deveci xxx
Goller: Dk. 90+2 Ömer Bozkuş (Gültepespor) Dk.32 Hüseyin Can Taş, Dk.49 Erman Deveci (Kayseri OSB Atletikspor) - KAYSERİ