OSB Atletikspor mutlu sona ulaştı - Son Dakika
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OSB Atletikspor mutlu sona ulaştı

6 saat önce

Kayseri 1.Amatör Küme B Grubu maçında rakibi Gültepespor'u 2-1 mağlup eden Kayseri OSB Atletikspor şampiyon oldu.

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Kayseri 1.Amatör Küme B Grubu maçında rakibi Gültepespor'u 2-1 mağlup eden Kayseri OSB Atletikspor şampiyon oldu. Kayseri Süper Amatör Küme'ye yükselen mavi lacivertli ekip, müsabaka sonrasında sevinç yumağı oluşturdu.


Stat: Kayseri Argıncık 1 Nolu


Hakemler: Necati Selçuk Şahin xx, Hüseyin Otyakmaz xx, Recep Güneş xx


Gültepespor: Halil İbrahim Okuducu xx, Ünal Nariç xx, İsrafil Vural xx, Mustafa Aydın xxx, Cankat Yalçın xxx, Ömer Mete xx (Dk.65 Niyazi Türkan xx), Eme Altınalana xx, Alihan Soyak xxx, Şahin Boz xx, Ömer Bozkuş xxx


Kayseri OSB Atletikspor: Ersin İptaş xxx, Emre Ateş xx, Hüseyin Can Taş xx ((Dk.70 Hamza Efe xx), Orhan Şahin xxx, İsmail Aydoğdu xx (Dk.68 Ömer Yıldız x), Yusuf Aydoğdu xx, Mehmet Akif Gürkan xxx, Halil İbrahim Avcı xx, Emre Ulu xx (Dk.85 Muhammed Yasin Bilir x), Mustafa Yeşil xx, Erman Deveci xxx


Goller: Dk. 90+2 Ömer Bozkuş (Gültepespor) Dk.32 Hüseyin Can Taş, Dk.49 Erman Deveci (Kayseri OSB Atletikspor) - KAYSERİ

Kayseri, OSB, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 02:27 Kaynak: İHA
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