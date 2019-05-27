Son Dakika Haberleri: OSB Atletikspor şampiyon oldu

OSB Atletikspor şampiyon oldu

6 saat önce

Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu'nda bitime 1 hafta kala OSB Atletikspor şampiyonluğunu ilan etti.

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Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu'nda bitime 1 hafta kala OSB Atletikspor şampiyonluğunu ilan etti. En yakın takipçisi Kuşçumithatpaşa ile karşılaşan mavi-Beyazlı takım sahadan 3-2 galip ayrılmayı başardı. Zaman zaman gergin anların yaşandığı maçta Kuşçumithatpaşa'nın ikinci golünü ise takımın kalecisi Halil Mezgitli kafa ile kaydetti. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte OSB Atletiksporlu oyuncu ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Bu galibiyet ile puanını 33'e çıkartan OSB Atletikspor ismini Birinci Amatör Küme'ye yazdırdı.

Stat Argıncık 2 Nolu

Hakemler: Alim Kandemir xx, Turan Çelik xx, Ömer Hürcan Yücel xx

Saha Komiseri: Ceyhun Denli

OSB Atletikspor: Turan Kuşuçuranxx, Mustafa Yeşilxx, Yusuf Soysal xx, (Dk.75 Adem Aksoy xx), Emre Şimşek xx, Turgut Yetük xx, Mücahit Baykaldı xx, Eray Lafcı xx, Yusuf Emre Altuntaş xx (Dk.61 Hamza Efehan Gürpınar x) Ömer Yıldız xx Mecit Kayabaşı xx Hasan Yazgan xx

Kuşçumithatpaşa: Halil Mezgitli x, Mehmet Akif Mezgitli x, Mahir Bozan x, Mustafa Çıtak x, Özkan Dönmez x, Ozan Seringen x, Ali Murat Aydın x, (Dk.80 Kürşar Şahin x) Ömer Demir x (Dk.62 İbrahim Özdemir x) Adem Yener x Murat Kara x Ahmet İkiz x

Goller: Dk.6 Ömer Yıldız, Dk.10 Emre Şimşek, Dk.32 TurgutYetük (Atletikspor) Dk.36 Ahmet İkiz Mezgitli Dk. 90+3 (Kuşçu Mithat Paşaspor)

Kırmızı Kartlar: Emre Kaya (Maç sonu), M.Akif Mezgitli (Maç Sonu), Ozan Seringen (Maç sonu) - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:01 Kaynak: İHA
Kayseri, OSB, Spor
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