OSB Başkanı Bahar: "Antalyaspor'a desteğimiz sürecek" - Son Dakika

OSB Başkanı Bahar: "Antalyaspor'a desteğimiz sürecek"

17.03.2021 10:08
OSB Başkanı Bahar:

Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerini ağırlayan Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, "Antalyaspor, kentin en önemli markasıdır ve Antalyalıyım diyen herkes, kentin bu en önemli değerine sahip çıkmalı, gereken desteği sağlamalıdır" dedi.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerini ağırlayan Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, "Antalyaspor, kentin en önemli markasıdır ve Antalyalıyım diyen herkes, kentin bu en önemli değerine sahip çıkmalı, gereken desteği sağlamalıdır" dedi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, FT Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz'ı konuk etti. Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında gerçekleşen görüşmeye Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasanali Gönen, Antalyaspor As Başkanı Berkay Bahar, Antalya OSB Bölge Müdürü İlhan Metin, Antalya OSB Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu Danışmanı Mustafa İssi katıldı.

Antalyaspor'un mevcut durumu ve geleceği ile ilgili istişarelerin hakim olduğu görüşmede, karşılıklı desteğin ve işbirliğinin artmasının kente fayda sağlayacağı görüşünde birleşildi. Başkan Yılmaz ve yönetimine başarı dileklerinde bulunan Başkan Ali Bahar, "Meşakkatli bir sürecin ardından Mustafa Sak, Tuncay Kilit, Can Hakan Karaca, Tarık Sarvan, Haldun Kilit, Emin Gülmez, Berkay Bahar ve Rasim Feyzan Doğu gibi birbirinden değerli Antalya OSB sanayicileri ile birlikte başkanlık görevini üstlenen Mustafa Yılmaz ve yönetimini kutluyor ve başarı diliyoruz. Antalyaspor, kentin en önemli markasıdır ve Antalyalıyım diyen herkes, kentin bu en önemli değerine sahip çıkmalı, gereken desteği sağlamalıdır. Antalya OSB ailesi olarak her zaman Antalyaspor'umuzun yanında ve destekçisiydik, Yılmaz ile başlayan yeni dönemde de Antalyaspor'umuza ve yönetime desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

Sanayicilere teşekkür

Antalya OSB sanayicilerinin önemli bir sorumluluğu yerine getirerek görevden kaçmadıklarını ve Antalyaspor'a sahip çıktıklarını ifade eden Başkan Mustafa Yılmaz, "Antalya ekonomisine büyük katkıda bulunan Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tüm değerli iş insanlarına, Başkan Ali Bahar'ın şahsında Antalyaspor'umuza gösterdikleri yakın ilgi nedeniyle teşekkür ederiz. Pandemi şartlarında, gelirlerin neredeyse sıfıra düştüğü bir ortamda Süper Lig'de kulüp yönetmek gerçekten zor. Bizler yönetim olarak bu zor görevi devralırken değerli sanayicilerimizi yanımızda görmek bizleri mutlu etti. Bizlere destek sözü veren Ali Bahar başta olmak üzere tüm iş insanlarımıza teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

OSB Başkanı Bahar: Antalyaspor'a desteğimiz sürecek

Antalyaspor, Ali Bahar, Antalya, OSB, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor OSB Başkanı Bahar: 'Antalyaspor'a desteğimiz sürecek' - Son Dakika Spor


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