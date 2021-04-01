OSB Başkanı Bahar: " Bayrak as takımına sahip çık" - Son Dakika

OSB Başkanı Bahar: " Bayrak as takımına sahip çık"

01.04.2021 14:55
OSB Başkanı Bahar:

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Türkiye Kupasını kazanıp Antalya'yı Avrupa'da temsil etmeye hazırlanan Antalyaspor için destek çağrısı yaptı.

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Türkiye Kupasını kazanıp Antalya'yı Avrupa'da temsil etmeye hazırlanan Antalyaspor için destek çağrısı yaptı. Başkan Bahar, tüm Antalyalıları kulüp tarafından başlatılan Bayrak Kampanyasına katılmaya davet ederken, şehrin kırmızı-beyaz renkler ile süslenmesinin takıma hem moral hem de maddi destek sağlayacağını söyledi.

On üç maçlık yenilmezlik serisine Türkiye Kupası finalistliğini de ekleyen Fraport TAV Antalyaspor, Antalyalılara üçüncü bir sevinç yaşattı. Mustafa Yılmaz Başkanlığındaki Antalyaspor Yönetimi, çok kısa bir sürede kulübün finansal sorunlarını çözüp UEFA Kulüp Lisansını alarak, takımın Türkiye Kupasını kazanması halinde UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edebilmesine imkan sağladı. Kulübün UEFA Kulüp Lisansı alabilmesine engel olan ihtilaflı dosyaları sonuca bağlayan yönetim, Antalyaspor'un UEFA'da mücadele etmesi için gerekli tüm finansal şartları yerine getirmekle kalmadı kulübün transfer engelini de kaldırdı.

Takımına sahip çık Antalya

Mustafa Yılmaz başkanlığındaki Antalyaspor'un yeni yönetiminde 8 Antalya Organize Sanayi Bölgesi sanayici bulunduğunu, bu nedenle Antalyaspor'un elde ettiği her yeni başarının Bölgede ayrı bir yankı bulduğunu belirten Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, "Bugün yönetiminde birbirinden değerli 8 Antalya OSB sanayicisi olan Antalyaspor'umuzun ard arda elde ettiği başarılar, göğsümüzün bir nebze daha fazla kabarmasına vesile olmaktadır. Antalyaspor, hiç şüphesiz kentin en değerli markasıdır. Antalyalı olsun olmasın, bu şehirde yaşayan, bu şehirde iş, AŞ ve aile sahibi olmuş herkes, gerektiğinde Antalyaspor'a gereken desteği sağlamakla mükelleftir. Çünkü Antalya sahip olduğu değerler ile Antalya'dır ve Antalyaspor en kıymetlimizdir. Antalyaspor yönetimi, uzun bir süredir var olan finansal sorunları özverili çalışmaları ile çok kısa bir sürede çözüme kavuşturarak takıma Avrupa vizesini kazandırmıştır. Akreplerimizin de Türkiye Kupası final maçında cansiperane bir mücadele sergileyip, Antalyalılara Türkiye Kupası sevincini yaşatacaklarına adımız kadar eminiz. Kulüp yönetiminin kampanya sloganında da belirttiği gibi 'Bugünden sonra kol kola, omuz omuza, yürek yüreğe, tek vücut olarak final yürüyüşümüz başlamıştır.' Finale sadece takım olarak değil şehir olarak hazırlanmalı, takımımıza sahip çıkıp destek olmalıyız" dedi.

Başkan Bahar, tüm Antalyalıları, kulüp tarafından başlatılan Bayrak Kampanyasına katılmaya davet ederek kentin cadde ve sokaklarının kırmızı-beyaz ile süslenmesinin Türkiye Kupası finali öncesi takıma hem büyük bir moral hem de maddi kazanç sağlayacağını belirtip, herkesin en az bir bayrak alarak evine, aracına veya iş yerine asmasını istedi. - ANTALYA

OSB Başkanı Bahar: Bayrak as takımına sahip çık

Türkiye Kupası, Antalyaspor, Antalya, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel OSB Başkanı Bahar: ' Bayrak as takımına sahip çık' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mısır, Süveyş Kanalı'ndaki krizle ilgili harekete geçti! Geminin sahibi firmadan en az 1 milyar dolar tazminat istiyor Mısır, Süveyş Kanalı'ndaki krizle ilgili harekete geçti! Geminin sahibi firmadan en az 1 milyar dolar tazminat istiyor Vincent Aboubakar en az 1 hafta sahalardan uzak kalacak Vincent Aboubakar en az 1 hafta sahalardan uzak kalacak Son Dakika: Ankara-İstanbul otobanında dolu yağışı yüzünden zincirleme kaza: 4 ölü, 5 yaralı Son Dakika: Ankara-İstanbul otobanında dolu yağışı yüzünden zincirleme kaza: 4 ölü, 5 yaralı Biden bildiğiniz gibi! Defalarca düştüğü yerde bu kez de sendeledi Biden bildiğiniz gibi! Defalarca düştüğü yerde bu kez de sendeledi Son dakika: Muhalefetin oylarıyla reddedilen güvenlik soruşturması teklifi, AK Parti'nin itirazı üzerine Meclis'te tekrar oylanacak Son dakika: Muhalefetin oylarıyla reddedilen güvenlik soruşturması teklifi, AK Parti'nin itirazı üzerine Meclis'te tekrar oylanacak AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar Berat Albayrak'ın yakın çevresi konuştu: Erdoğan ile arasındaki buzlar eridi ama Kabine'ye dönmeyecek Berat Albayrak'ın yakın çevresi konuştu: Erdoğan ile arasındaki buzlar eridi ama Kabine'ye dönmeyecek Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı
'Onun adına utanıyorum' demişti! Muslera'yı çıldırtan isim G.Saray'a geri döndü 'Onun adına utanıyorum' demişti! Muslera'yı çıldırtan isim G.Saray'a geri döndü         
15:59
Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Bülent Polat'a set arkadaşlarından güldüren 1 Nisan şakası Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Bülent Polat'a set arkadaşlarından güldüren 1 Nisan şakası         
15:49
Doğacak bebekleri için düzenledikleri parti faciayla sonuçlandı! Gösteri uçağı gözlerinin önünde denize çakıldı Doğacak bebekleri için düzenledikleri parti faciayla sonuçlandı! Gösteri uçağı gözlerinin önünde denize çakıldı         
15:32
İş merkezindeki ölümün altından cinayet çıktı! Zanlı çeyiz sandığında yakalandı İş merkezindeki ölümün altından cinayet çıktı! Zanlı çeyiz sandığında yakalandı         
15:00
"Ölürsem karım başkasıyla birlikte olacak" düşüncesiyle eşini elleriyle boğdu         
14:46
Burak Deniz'in ardından sevgilisi Didem Soydan da koronavirüse yakalandı Burak Deniz'in ardından sevgilisi Didem Soydan da koronavirüse yakalandı         
14:42
İspanya'dan büyük terbiyesizlik! Kosava'nın adını küçük harfle yazdılar İspanya'dan büyük terbiyesizlik! Kosava'nın adını küçük harfle yazdılar         
14:19
Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı         
13:49
4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma! 4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma!         
12:20
Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor         
11:44
Galericiler, ikinci el araçlardaki fiyat artışı nedeniyle bayileri suçladı: Sıfır araçları sakladıkları için fiyatlar yüksek Galericiler, ikinci el araçlardaki fiyat artışı nedeniyle bayileri suçladı: Sıfır araçları sakladıkları için fiyatlar yüksek         
11:29
Hamile olduğunu zanneden kadının karnından 8 kiloluk kitle çıktı Hamile olduğunu zanneden kadının karnından 8 kiloluk kitle çıktı         
11:17
Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor         
11:12
Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı         
10:59
Türkiye'de dijital bankacılık dönemi 1 Mayıs'ta başlıyor! Artık işlem için şubeye gitmeye gerek kalmayacak Türkiye'de dijital bankacılık dönemi 1 Mayıs'ta başlıyor! Artık işlem için şubeye gitmeye gerek kalmayacak         
10:29
Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor         
10:02
Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada! Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada!         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2021 16:15:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: OSB Başkanı Bahar: " Bayrak as takımına sahip çık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei