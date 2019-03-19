Son Dakika Haberleri: Osb Başkanı Ergüney Basına Veda Etti

Osb Başkanı Ergüney Basına Veda Etti

2 saat önce

Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Zafer Ergüney kahvaltıda gazetecilerle bir araya gelerek veda etti.

Osb Başkanı Ergüney Basına Veda Etti, System.String[]
Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Zafer Ergüney kahvaltıda gazetecilerle bir araya gelerek veda etti.

1 Nisanda yapılacak olan 1. Organize Sanayi Bölgesi Başkanlık seçiminde tekrar başkan adayı olmayacağını açıklayan Ergüney basına 5 yıl içerisinde yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verdi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:43 Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Güncel
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