Osb Başkanı Ergüney Basına Veda Etti

Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Zafer Ergüney kahvaltıda gazetecilerle bir araya gelerek veda etti.

Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Zafer Ergüney kahvaltıda gazetecilerle bir araya gelerek veda etti.



1 Nisanda yapılacak olan 1. Organize Sanayi Bölgesi Başkanlık seçiminde tekrar başkan adayı olmayacağını açıklayan Ergüney basına 5 yıl içerisinde yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verdi. - ERZURUM

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