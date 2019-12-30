OSB Başkanı Nursaçan'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel OSB Başkanı Nursaçan'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika

OSB Başkanı Nursaçan'dan yeni yıl mesajı

6 saat önce

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

OSB Başkanı Nursaçan'dan yeni yıl mesajı, System.String[]

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Nursaçan, mesajında, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da sanayicilere kaliteli hizmet sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Hep beraber hizmet çıtasını daha da yükselteceklerini vurgulayan Nursaçan, Türkiye ideali için her türlü fedakarlığı gösteren sanayicilerle, girişimcilerle ve tüccarlarla gurur duyulması gerektiğini kaydetti.

Nursaçan, ayrıca yeni yılın tüm dünya için barış, huzur, mutluluk, güven ve istikrar getirmesi dileğinde bulundu.

Kayseri, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:40 Kaynak: AA
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