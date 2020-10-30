OSB Başkanı Nursaçan'ın fabrikası kurşunladı - Son Dakika

OSB Başkanı Nursaçan'ın fabrikası kurşunladı

30.10.2020 19:58
OSB Başkanı Nursaçan'ın fabrikası kurşunladı, System.String[]

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (Kayseri OSB) Başkanı Tahir Nursaçan ait Milkay Fabrika Binası kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (Kayseri OSB) Başkanı Tahir Nursaçan ait Milkay Fabrika Binası kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri OSB 10. Cadde üzerinde bulunan Milkay isimli keçe fabrikası sabah erken saatlerde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Sabah erken saatlerde meydana gelen olayda kırmızı ve plakaları sökülmüş bir araç içerisinden fabrika hizmet binası kurşunlandığı belirlendi. Şans eseri olayda ilgili yaralanan olmazken, polis ekipleri plakası sökülmüş kırmızı aracı bulmak için çalışma başlattı.

Fabrika binası içerisinde bulunan araç park yeri tentelerine ve fabrika binası duvarlarına isabet eden kurşunların bir tüfekten çıktığı öğrenilirken, konuyla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. - KAYSERİ

Organize Sanayi Bölgesi, Fabrika, Kayseri, OSB, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa OSB Başkanı Nursaçan'ın fabrikası kurşunladı - Son Dakika


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