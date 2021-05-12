OSB Başkanı Nursaçan, "Mesafeler uzak, kalplerimiz yakın" - Son Dakika

OSB Başkanı Nursaçan, "Mesafeler uzak, kalplerimiz yakın"

12.05.2021 09:57
OSB Başkanı Nursaçan,

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, tüm dünyayı etkileyen Covid 19 nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nın mesafeli yaşanacağını; ancak bu mesafenin gönülleri daha da yaklaştıracağını kaydetti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, tüm dünyayı etkileyen Covid 19 nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nın mesafeli yaşanacağını; ancak bu mesafenin gönülleri daha da yaklaştıracağını kaydetti. Nursaçan, önümüzdeki günlere güvenle baktıklarını ve her alanda olumsuzlukların geride kalacağına inandığını dile getirdi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursçan, Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, on bir ayın sultanı Ramazan ayını ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ve Ramazan Bayramı ile bu mutluluğun taçlanacağını söyledi.

Ramazan Bayramı'nın, Covid 19 nedeniyle tüm dünyada arzu edildiği gibi kutlanamayacağını ifade eden OSB Başkanı Tahir Nursaçan, "Maalesef bir yılı aşkın süredir tüm dünya ile birlikte Covid 19 ile mücadele ediyoruz. Devletimiz bir taraftan 17 günlük tam kapanma başta olmak üzere virüsün yayılma hızını azaltmak için önlemler alıyor, bir taraftan da aşı çalışmalarına hız vererek bağışıklığı artırmak için mücadele ediyor. Bizler de hem kurumsal hem de bireysel olarak bu mücadeleye sonuna kadar destek vereceğiz. Elbette17 günlük tam kapanma nedeniyle mesafeli bir bayram geçireceğiz. Gurbetteki yakınlarımızla buluşamayacağız ve Ramazan Bayramı'nı geniş aile olarak kutlayamayacağız. Alınan tedbirlere riayet ettiğimiz takdirde belki yakınlarımızla mesafeli olacağız; ama virüsün yayılmasını önleyerek onların hayatımızda var olmasını sağlayacağız. Ayrıca, mesafeler uzak olsa da gönüllerimiz her zamankinden çok daha yakın olacak" dedi.

Açıklamasında Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılara da değinen Nursaçan, Kadir Gecesi'nde başlayan bu saldırıların, kalbi iman ve insanlık dolu herkes tarafından lanetlendiğini belirtti ve İsrail tarafından yapılan bu barbarlığın apaçık bir devlet terörü olduğunu kaydetti. Nursaçan, "Bu mübarek günlerde kan döken zalimin cezalandırılması, mazlumun sıhhat ve selamete kavuşması için dua ediyoruz" diye konuştu.

Sözlerinin sonunda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen geleceğe güvenle bakmak istediklerini vurgulayan OSB Başkanı Nursaçan, Covid 19'un etkisinin azalmasıyla birlikte her alanda çok önemli atılımlar yaşanacağına inandığını dile getirdi. Bu duygu ve düşüncelerle tüm halkımızın bayramını tebrik eden Tahir Nursaçan, "Başta Kayseri Organize Sanayi Bölgemizin üretim kahramanları olmak üzere tüm hemşehrilerimin, milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum" dedi. - KAYSERİ

OSB Başkanı Nursaçan, Mesafeler uzak, kalplerimiz yakın

Ramazan Bayramı, Koronavirüs, Kayseri, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi OSB Başkanı Nursaçan, 'Mesafeler uzak, kalplerimiz yakın' - Son Dakika Ekonomi


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