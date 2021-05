OSB Başkanı Şimşek'ten ISO 500'de yer alan firmalara kutlama

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, ISO 500 listesine giren Gaziantepli 29 firmayla ilgili bir kutlama mesajı yayımladı.

İstanbul Sanayi Odası'nın her yıl geleneksel olarak yaptığı Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu araştırmasının sonuçları açıklandı. 2020 Yılı rakamları baz alınarak yapılan araştırmaya göre Gaziantep'ten 29 firma Türkiye'nin en büyük 500 firması arasında yer aldı. Böylece, bir önceki yıl 26 olan ilk 500'de yer alan firma sayısı 29'a çıktı. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, ilk 500 içerisinde yer alan 29 firmayı yatırım, üretim, istihdam ve ihracatlarıyla ülke ekonomisine yaptıkları katkılarından dolayı kutladı. Başkan Şimşek, "ISO 500'deki firma sayımızın 26'dan 29'a çıkması ve diğer taraftan da firmalarımızın sıralamalarının büyük ölçüde yükselmesi Gaziantep adına gurur ve mutluluk vericidir. Tüm firmalarımızın yöneticilerini ve çalışanlarını kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Başkan Şimşek, açıklamasının devamında, "Gaziantep her alanda hep öncü ve farklı olmuştur. Pandemi sürecinde de bu farklılığımızı bir kez daha ortaya koyduk. Zorluklar karşısında yılmayarak, her şartta üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata devam eden Gaziantepli sanayiciler her türlü övgüyü hak ediyorlar. Pandemi nedeniyle dünya genelindeki ekonomilerde yaşanan daralmalara rağmen Gaziantep'in yeni başarı hikayeleri yazması Türkiye adına sevindiricidir. Gaziantepli sanayicilerin dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek, dijitalleşme için gerekli adımları hızlandıracaklarına ve kalkınma yarışında ülkemizin lokomotifi olmaya devam edeceklerine inanıyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP