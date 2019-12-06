Son Dakika Haberleri: OSB Başkanı Tahir Nursaçan bölge koordinatörü oldu
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OSB Başkanı Tahir Nursaçan bölge koordinatörü oldu

6 saat önce

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Sivas, Tokat ve Yozgat vilayetlerinde bulunan 21 OSB'nin Bölge Koordinatörü oldu.

OSB Başkanı Tahir Nursaçan bölge koordinatörü oldu, System.String[]

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Sivas, Tokat ve Yozgat vilayetlerinde bulunan 21 OSB'nin Bölge Koordinatörü oldu.

Odadan yapılan açıklamaya göre, OSBÜK, Türkiye'deki tüm organize sanayi bölgeleriyle etkili ve dinamik kurumsal iletişimi güçlendirmek, sorunların yerinde tespitini sağlamak, çözüm önerileri geliştirmek ve yönetim kurulları arasında koordinasyon sağlamak amacıyla, OSBÜK Yönetim ve Denetim Kurulu Üyesi 17 OSB başkanının, bölge koordinatörü olarak da görev yapmasını kararlaştırdı.

Alınan kararda OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi olan Nursaçan ise 6 şehirdeki 21 OSB'nin bölge koordinatörü olarak görevlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nursaçan, "OSB'ler ülkemizin üreten gücüdür. OSB'ler, yeni yatırımların yapılması, istihdamın ve ihracatın artırılması, planlı ve düzenli sanayileşmeyle kentleşme ve çevre politikaları açısından da etkin bir politika uygulama aracı durumundadır. Yeni görevlendirmeyle söz konusu vilayetlerimizdeki OSB'lerle yeni çalışmalar için bir araya geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri, OSB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 08:08 Kaynak: AA
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