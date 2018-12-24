Son Dakika Haberleri: Osb Başkanı Topçuoğlu'ndan Kurtuluş Bayramı Kutlaması

Osb Başkanı Topçuoğlu'ndan Kurtuluş Bayramı Kutlaması

2 saat önce

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Antep Savunması, atalarımızdan bize kalan en büyük mirastır" dedi.

Osb Başkanı Topçuoğlu'ndan Kurtuluş Bayramı Kutlaması, System.String[]
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Antep Savunması, atalarımızdan bize kalan en büyük mirastır" dedi.

OSB Başkanı Topçuoğlu, tarihi şanlı zaferlerle dolu olan Türk milletinin, tarihin her döneminde bağımsız ve hür yaşadığını ifade ederek, "Büyük bir kahramanlık örneği olan Antep Savunması da milletimizin bağımsızlığına olan düşkünlüğünün göstergesidir" dedi. Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünü coşku ile kutladıklarını belirten Topçuoğlu, "Atalarımızın 97 yıl önce düşman kuvvetlerine karşı gerçekleştirdiği kurtuluş destanı, bizler için en önemli mirastır. Atalarımızın, kendilerinden silah ve sayı bakımından çok güçlü olan düşman kuvvetlerine karşı ortaya koyduğu mücadele ruhu ve azmi, bugün bizlere yol göstermeye devam etmektedir. Bizler de günümüzde aynı mücadele ruhuyla hareket ederek, ülkemizin ekonomi alanındaki mücadelelerinden zaferle çıkması için çalışıyoruz. Bugün başta komşu ülkeler olmak üzere Ortadoğu'ya baktığımızda, güçlü devlet olmanın önemini daha iyi anlıyoruz. Bağımsız ve hür yaşayabilmek, uluslararası arenada söz sahibi ve oyun kurucu olabilmek için güçlü olmak zorundayız. Daha güçlü bir Türkiye için sanayiciler olarak daha çok yatırım, üretim, istihdam ve ihracat yapmaya devam edeceğiz. Kurtuluş Bayramımızı coşku ve gururla kutlarken, tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:14 Kaynak: İHA

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, OSB, Gaziantep, Güncel
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