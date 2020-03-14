OSB Bölge Müdürleri MTOSB'de buluştu - Son Dakika
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OSB Bölge Müdürleri MTOSB'de buluştu

6 saat önce

MERSİN (İHA) – MTOSB Başkanı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Denetim Kurulu Üyesi Sabri Tekli'nin daveti üzerine Mersin'e gelen OSB Bölge Müdürleri, sorunları ele alarak fikir alışverişinde bulundular.

OSB Bölge Müdürleri MTOSB'de buluştu, System.String[]

MERSİN (İHA) – MT OSB Başkanı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Denetim Kurulu Üyesi Sabri Tekli'nin daveti üzerine Mersin'e gelen OSB Bölge Müdürleri, sorunları ele alarak fikir alışverişinde bulundular.


Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya MTOSB Yönetim Kurulu Üyeleri Halit Altun ile Kürşat Haddat, Aksaray OSB Bölge Müdürü Ayhan Ermiş, Bölge Müdür Yardımcısı Berat Akyürek, Amasya OSB Bölge Müdürü Yakup Sarıcaoğlu, Merzifon OSB Bölge Müdürü Hasbi Altuntaş, Silifke OSB Bölge Müdürü Ali Kıl, Tarsus OSB Bölge Müdürü Caner Özcan, MTOSB Bölge Müdürü Halil Yılmaz, Bölge Müdür Yardımcıları Hasan Çay ve Pınar Özal Kanık katıldı.


Sorunlar masaya yatırıldı


Toplantıda, Tekli'ye bağlı olan OSB'lerin bölge müdürleri birbirlerini tanıyarak fikir alışverişinde bulundular. OSB'lerde yaşanan sorunların tek tek masaya yatırıldığı toplantıda, yasal düzenlemeler anlatılarak sorunlara çözüm önerileri getirildi. Ayrıca bölge müdürlüklerinin yaşadığı genel sorunlar not edilerek, OSBÜK yönetimine sunulması kararlaştırıldı. Toplantıda, MTOSB'nin tanıtıldığı bir sunum da gerçekleştirildi.


Lisede incelemelerde bulundular


Toplantının ardından MTOSB Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden bölge müdürleri, öğrencilerden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Atölyeleri gezen heyet, öğrenciler tarafından üretilen ürünleri tek tek incelerken, laboratuvarlarda yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler aldılar. R3D3 Robot Takımı öğrencileri ile bir araya gelen heyet, robotik kodlama ile ilgili öğrencilere çeşitli sorular sordular.


"Aranan elemanlar yetiştiriyoruz"


OSBÜK Denetim Kurulu Üyesi Tekli, burada yaptığı konuşmada, "2011 yılında 120 öğrenci ve 15 öğretmen ile başladığımız yolculuğumuza bin 174 öğrenci ve 62 öğretmen ile devam ediyoruz. Okulumuz bugüne kadar 610 mezun verdi. Ara eleman yetiştirmek için çıktığımız yolda, bakanlıklarımızdan aldığımız destek ve güçle 'aranan elemanlar' yetiştirme noktasına ulaştık. Bugün okulumuzdan mezun olan gençlerimiz fabrikalarımızda rahatlıkla iş bulabiliyorlar. Burada verdiğimiz eğitim sadece müfredatın bizlere öngördüğü eğitim değil, gençlerimizin gelecekte iş hayatında nasıl başarılı olabilecekleri ile alakalı da bir eğitim. Onları fabrikalarımızda aranan personel haline getirmenin gayretindeyiz" dedi. - MERSİN

Tarsus, Mersin, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:43 Kaynak: İHA
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